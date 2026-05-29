Tunisie: Arrestation de trois jeunes après un homicide à El Kantaoui sur fond de hausse de la criminalité

29 Mai 2026
La Presse (Tunis)

La police judiciaire de Sousse Nord a arrêté trois jeunes suspects, dont l'auteur principal est âgé de 21 ans, à la suite du meurtre d'un adolescent de 17 ans poignardé à El Kantaoui. Ce drame relance les inquiétudes autour de la recrudescence de la violence et des homicides volontaires observée ces dernières années en Tunisie, spécifiquement auprès des jeunes.

Arrestation des suspects à Kalâa Kebira

La brigade de la police judiciaire de Hammam Sousse, au Nord de Sousse, a réussi, à l'aube d'aujourd'hui, vendredi 29 mai 2026, à interpeller trois jeunes individus impliqués dans le meurtre d'un jeune homme âgé d'à peine 17 ans et qui est survenu la nuit dernière dans la zone d'El Kantaoui. Cette arrestation fait suite à une série de descentes policières ciblées menées dans plusieurs habitations de la localité de Kalâa Kebira.

Selon une source bien informée citée par la Radio Jawhara FM, le principal suspect présumé (né en 2005) ainsi que deux complices âgés de 20 ans (nés en 2006) ont été appréhendés. L'arme du crime a également été saisie par les forces de l'ordre. La victime, originaire de Hammam Sousse, a succombé à des coups de couteau mortels reçus.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une recrudescence préoccupante des homicides

Ce drame s'inscrit dans un contexte marqué par une hausse notable de la criminalité violente à l'échelle nationale. La Tunisie ne déroge hélas pas à la règle... Les analyses récentes partagées par des spécialistes Tunisiens en sociologie mettent en évidence une augmentation significative des homicides volontaires au cours des deux dernières décennies.

Le taux de meurtres prémédités en Tunisie est ainsi passé de 1,92 homicide pour 100 000 habitants en 2004 à 4,69 pour 100 000 habitants, traduisant une effrayante multiplication par plus de deux de la violence létale. Les données de la criminalité indiquent par ailleurs que l'usage d'armes blanches, comme dans le cas de cette affaire à Sousse, demeure le mode opératoire prédominant dans plus de 60 % de ces infractions grave

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.