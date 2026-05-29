Afrique: CAN U17 - L'Égypte passe en mode démonstration

Impressionnants de maîtrise, les Pharaons se sont hissés dans le dernier carré de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17 en balayant la Côte d'Ivoire (4-1). Un message fort envoyé à la concurrence avant de défier la Tanzanie.

Le réveil fracassant des Pharaons

Il y a des victoires qui font office de déclic, et celle-ci en a tout l'air. En infligeant une véritable correction à la Côte d'Ivoire (4-1) en quarts de finale, l'Égypte s'est positionnée comme un immense prétendant au titre. Une performance XXL qui contraste avec un premier tour pourtant laborieux.

Deuxièmes du Groupe A avec seulement quatre petits points au compteur, les jeunes Égyptiens avaient soufflé le chaud et le froid. Après un triste nul inaugural face à l'Éthiopie (0-0) et un revers rageant contre le Maroc, pays hôte, ils avaient dû s'employer pour arracher leur qualification face à la Tunisie (2-1). Un parcours sur un fil qui les condamnait à un tableau final des plus corsés. Mais face aux Éléphanteaux, le réveil a été brutal.

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Une première mi-temps d'anthologie

Dimanche, le suspense n'a pas duré bien longtemps. Totalement déchaînés, les joueurs de Hussein Abdel Latif ont asphyxié les Ivoiriens dès le coup d'envoi pour mener 3-0 avant même la pause. Le festival a été initié par un doublé plein de sang-froid de Khaled Mokhtar, imité dans la foulée par Ahmed Beshir.

Malgré la réduction du score ivoirienne sur penalty en fin de match, Soudi est venu parachever le chef-d'oeuvre égyptien d'un quatrième but. Un succès total qui met en lumière une organisation tactique millimétrée et un potentiel offensif retrouvé au meilleur des moments.

Le joueur à suivre : Khaled Mokhtar.

Avec son sens du but aiguisé, l'attaquant égyptien est l'arme fatale de cette fin de tournoi.

Pour porter cette équipe, le sélectionneur peut compter sur une colonne vertébrale performante. Outre le réalisme de Mokhtar, le milieu de terrain Ahmed Safwat fluidifie le jeu par sa créativité, tandis qu'Alaa Adel apporte l'assurance nécessaire à l'arrière-garde. Sur le banc, les entrées de Mohamed Gamal et d'Amir Abou Elezz offrent une profondeur de banc précieuse.

La patte Hussein Abdel Latif

L'architecte de cette montée en puissance se nomme Hussein Abdel Latif. Le technicien a su bâtir un collectif équilibré, redoutable dans l'exploitation des transitions rapides et doté d'une rigueur défensive de fer. Sous ses ordres, l'Égypte s'est muée en une redoutable machine de phases finales.

Ce jeudi (17h00 heure locale), sur la pelouse du stade Moulay El Hassan, les Pharaons retrouveront la Tanzanie, l'équipe surprise de la compétition, pour une place en finale. Un duel de styles captivant où l'expérience égyptienne devra contenir la fougue tanzanienne. Au-delà du titre continental, un ticket pour le Mondial U17 est au bout du chemin. L'enjeu est colossal.