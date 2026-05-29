Afrique: CAN U17 - La Tanzanie, l'exploit et le grand spectacle

C'est la sensation de cette TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17 2026. La Tanzanie s'est invitée dans le dernier carré après un match complètement fou face à l'Algérie (3-3, 4-3 t.a.b.). Les Serengeti Boys planent sur leur nuage.

Peu d'observateurs auraient parié sur la Tanzanie à ce niveau de la compétition. Pourtant, les Serengeti Boys prouvent qu'ils sont bien présents et écrivent l'une des plus belles pages de leur histoire. Sortis premiers d'un groupe C prolifique (6 points, deux victoires, une défaite), les Tanzaniens ont confirmé que leur football offensif n'avait peur de rien lors d'un quart de finale d'anthologie face à l'Algérie.

Menés, bousculés, les joueurs d'Elieneza Nsanganzelu ont répondu par le jeu dans un festival à six buts (3-3), arrachant les prolongations puis la séance de tirs au but. Un exercice maîtrisé à la perfection avec un 100% de réussite face à des Algériens computing un échec fatal.

Cette épopée porte la signature de trois hommes : l'insaisissable ailier Abel Josiah, dont la vitesse martyrise les défenses, le gardien Abrahman Nassoro, impérial sur sa ligne, et le capitaine Kassim Juma, leader de vestiaire et de terrain. Le coach a transformé cette équipe en développement en une machine à transitions, capable de renverser des montagnes.

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Jeudi (17h00), toujours au stade Moulay El Hassan, la Tanzanie défiera l'Égypte pour une place en finale. Une marche de plus vers l'histoire pour le football d'Afrique de l'Est.