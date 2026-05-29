Afrique: CAN U17 - Le Sénégal survit au chaos face au Mali

Au bout de la nuit et du suspense, les Lionceaux de la Teranga ont arraché leur qualification pour le dernier carré aux tirs au but (1-1, 4-2 t.a.b.) face au Mali. Un miracle au forceps.

Ce Sénégal-là a du coeur, et il a fallu se cracher dans les mains pour s'offrir ce choc majuscule contre le Maroc. Leaders d'un groupe D particulièrement relevé avec 6 points (deux victoires, une défaite) - où ils avaient notamment affiché leur rigueur face à l'Algérie -, les joueurs de Lamine Sané s'attendaient à un quart de finale électrique face au voisin malien. Ils n'ont pas été déçus.

Devant à la pause, les Sénégalais ont vu le scénario s'envenimer en seconde période : un carton rouge, dix joueurs sur le pré, et une égalisation malienne subie cruellement dans le temps additionnel. Dos au mur, les Lionceaux de la Teranga ont fait preuve d'une force de caractère monumentale lors de la séance de tirs au but, convertissant quatre de leurs tentatives quand le Mali craquait.

Le joueur à suivre : Souleymane Commissaire Faye. Véritable plaque tournante, le milieu de terrain régule le jeu des siens avec une maturité impressionnante.

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Autour de Faye, le dynamisme de Mahamet Ba sur le front de l'attaque et le sang-froid de Cheikh Amadou Tidiane Diallo confèrent à cette équipe un liant redoutable. Le sélectionneur Lamine Sané a bâti un bloc ultra-discipliné, capable de faire le dos rond et de punir sous haute pression. Face au Maroc, jeudi (20h00) au stade Moulay El Hassan, ce sera un immense choc de titans.