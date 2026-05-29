Afrique: Les Lionceaux de l'Atlas tiennent leur rang

Le rêve de doublé reste intact pour les Lionceaux de l'Atlas. À domicile, le Maroc a validé son billet pour le dernier carré de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17 en s'imposant de haute lutte face au Cameroun (1-0) en quarts de finale. Une victoire au forceps qui confirme les ambitions des tenants du titre.

Auparavant, la phase de poules avait déjà dessiné les contours d'une équipe équilibrée, mêlant folie offensive et rigueur derrière. Sortis leaders du groupe A avec 7 points, les Marocains avaient démarré timidement face à la Tunisie (1-1) avant de monter en puissance contre l'Éthiopie (2-1), puis de s'offrir le choc face à l'Égypte (2-1). Deux succès bonifiés par le réalisme du duo Amine Mohamed Moustache - Imrane Talai, buteurs lors de ces deux rencontres.

Une masterclass défensive face aux Lionceaux Indomptables

Ce sans-faute a ouvert les portes d'un quart de finale piégeux face au Cameroun. Dans l'arène de Salé, les joueurs de Tiago Lima Pereira ont cueilli les Camerounais à froid en ouvrant le score rapidement, avant de livrer une véritable masterclass défensive. Face aux assauts répétés des Camerounais, l'arrière-garde marocaine a fait preuve d'une maturité impressionnante pour verrouiller le score sous les projecteurs de Rabat.

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La stat : 0. Comme le nombre de défaites du Maroc dans le tournoi avant d'aborder les demi-finales.

Cette solidité repose sur une colonne vertébrale déjà bien en place. Devant, Ibrahim Rabbaj (formé à Chelsea) est un poison permanent pour les défenses, soutenu par le sang-froid d'Ilian Hadidi à la finition et la plaque tournante Ismail El Aoud au milieu. Derrière, le capitaine Hamza Bouhadi s'impose comme le patron incontesté de la défense.

La patte Tiago Lima Pereira

Ce parcours porte indéniablement la marque du technicien portugais Tiago Lima Pereira. En s'appuyant largement sur les pépites de la prestigieuse Académie Mohammed VI, le sélectionneur a su inculquer une discipline tactique de fer et une force mentale à toute épreuve. Sa capacité à gérer les temps faibles en s'appuyant sur un collectif ultra-structuré fait aujourd'hui du Maroc le grandissime favori à sa propre succession.

L'obstacle qui se dresse désormais sur leur route s'annonce immense : le Sénégal, ce jeudi (20h00 heure locale) au stade Moulay El Hassan. Plus qu'une place en finale, c'est un message de suprématie sur le football de jeunes que le Maroc veut envoyer au continent. Le choc promet d'être électrique.