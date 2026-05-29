Afrique: CAN U17 - Tanzanie et Sénégal, une finale au forceps

Au bout du suspense et des séances de tirs au but réglementaires à Rabat, la Tanzanie et le Sénégal ont validé leur billet pour la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17 2026. Le Maroc, pays hôte, et l'Égypte restent à quai.

C'est le dénouement attendu d'un jeudi d'anthologie à Rabat. La finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17 verra s'affronter deux destins croisés : la surprise tanzanienne face au rouleau compresseur sénégalais. Les deux nations ont dû passer par l'épreuve des tirs au but pour s'ouvrir les portes de la finale, prévue ce mardi 2 juin au stade Moulay El Hassan.

La Tanzanie écrit son histoire, l'Égypte stoppée net

C'est un véritable exploit qu'ont réalisé les Serengeti Boys. Pour la première fois de leur histoire, les Tanzaniens accèdent à la finale continentale. Au terme d'un match cadenassé et ultra-tactique face à l'Égypte (0-0), marqué par un arrêt décisif du portier tanzanien Haji Abdallah en toute fin de match devant Daniel Tamer, tout s'est joué au bout de l'après-midi.

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Plus froids et cliniques, les Tanzaniens ont converti quatre de leurs tentatives contre trois pour les Pharaons (0-0, 4-3 t.a.b.). Déjà qualifiée pour le Mondial U-17 au Qatar, la Tanzanie s'offre un bonus historique. Pour l'Égypte, qui retrouvait le dernier carré pour la première fois depuis 2003, le coup d'arrêt est cruel, même si le ticket pour le Mondial adoucit la peine.

Le Sénégal au bout du suspense face au Maroc

L'autre demi-finale a offert un scénario encore plus hitchcockien. Devant un public marocain bouillant, ce sont les Lionceaux de la Téranga qui ont dégainé les premiers grâce à Mouhamed Wagne, opportuniste après une frappe repoussée de Souleymane Faye. Alors qu'on s'acheminait vers une qualification sénégalaise, le Maroc a arraché l'égalisation au bout du temps additionnel. Après un penalty repoussé par Assane Sarr, Ismail El Aoud a suivi pour faire exploser le stade (1-1, 90e+5).

Mais la pièce est finalement tombée du côté de la Teranga lors d'une séance de tirs au but irrespirable (1-1, 7-6 t.a.b.), où Assane Sarr a enfilé le costume de héros national.

Le programme de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17, Maroc 2026 (heures locales) :