Afrique: Mamelodi Sundowns - Les champions d'Afrique s'offrent un bain de foule à Pretoria

Fraîchement sacrés champions d'Afrique, les Mamelodi Sundowns ont paradé mardi dans les rues de la capitale sud-africaine. Une communion totale avec des milliers de supporters venus célébrer un deuxième sacre historique.

La liesse populaire a submergé Pretoria. Mardi, les joueurs des Mamelodi Sundowns sont allés à la rencontre de leur peuple pour présenter le prestigieux trophée de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions.

À bord d'un bus à impériale, les Brésiliens ont lancé les festivités depuis leur bastion historique de Mamelodi, avant de traverser les différents townships de la ville pour finir en apothéose dans le centre-ville.

Dans une ambiance incandescente, les fans ont pu acclamer leurs héros : le dynamiteur de la finale Teboho Mokoena, l'inoxydable gardien Ronwen Williams, Khuliso Mudau, ou encore le charismatique capitaine Themba Zwane.

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« Ne plus attendre dix ans »

Avec ce sacre, les Masandawana entrent un peu plus dans l'histoire en devenant le seul club d'Afrique du Sud double vainqueur de l'épreuve, dix ans tout juste après leur premier rideau étoilé. Une anomalie temporelle que le président du club, Thlopie Motsepe, a promis de ne pas réitérer : « Nous avons attendu dix ans pour décrocher cette deuxième Ligue des Champions. Il est hors de question d'attendre encore dix ou même cinq ans pour la prochaine. C'est une promesse. Vu le travail des joueurs et du staff, la voie est tracée. Nous savons désormais comment aller en finale, et nous y retournerons. »

Zwane, le gardien du temple

Le point d'orgue de cette journée de folie est revenu au capitaine Themba Zwane, soulevant la coupe sous les yeux d'une foule en délire. Déjà de l'aventure en 2016 sous les ordres de Pitso Mosimane (aux côtés du légendaire Dennis Onyango), le milieu de terrain savourait ce nouveau sommet :

« Le chemin a été long. Nous avons essayé, nous nous sommes battus. Nous avions promis à nos supporters de ramener la coupe à la maison, et je suis fier d'avoir tenu parole, notamment pour les plus jeunes d'entre eux », a-t-il confié avec émotion.

Pour rappel, les Sud-Africains sont montés sur le toit de l'Afrique grâce à leur victoire au forceps (2-1 au score cumulé) face aux Marocains de l'AS FAR à Rabat.