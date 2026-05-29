Afrique: CAN U17 - La Tanzanie entre dans l'histoire et rejoint la finale !

La Tanzanie a validé son billet pour la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17 d'une manière historique. Les jeunes Tanzaniens ont éliminé l'Égypte (4-3 aux tirs au but) après un match nul et vierge (0-0) ce jeudi à Rabat, au Maroc.

Égypte 0 (3 tab 4) 0 Tanzanie

Cette demi-finale tant attendue, disputée au Stade Moulay El Hassan de Rabat, a tenu toutes ses promesses en termes d'intensité, à défaut de buts. Les deux formations se sont rendu coup pour coup au milieu de terrain, éprouvant de grandes difficultés à bousculer les blocs défensifs adverses au cours des 90 minutes réglementaires.

L'Égypte a pourtant bien cru faire la différence en toute fin de seconde période. La frappe lourde de Daniel Tamer a toutefois trouvé sur sa route un excellent Haji Abdallah dans les cages tanzaniennes. De l'autre côté du terrain, le portier égyptien Malek Amr s'est lui aussi illustré par un arrêt décisif, maintenant les siens à flot.

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La séance de tirs au but sourit à la Tanzanie

Faute d'avoir pu se départager dans le temps réglementaire, les deux équipes ont dû s'en remettre à la terrible épreuve des tirs au but. À ce jeu-là, ce sont les Tanzaniens qui ont fait preuve de la plus grande lucidité en réussissant quatre de leurs cinq tentatives. Une victoire synonyme de première qualification historique pour la finale de la compétition.