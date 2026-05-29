Afrique: CAN U17 - Le Sénégal s'offre la finale !

Menés au score puis miraculés dans le temps additionnel (1-1), les Lionceaux de l'Atlas ont fini par craquer lors d'une séance de tirs au but étouffante (7-6 t.a.b.) face au Sénégal. Les Lionceaux de la Teranga défieront la Tanzanie pour le titre.

Maroc 1 (6 tab 7) 1 Sénégal

Buteurs : Mouhamed Wagne (23e) / Ismail El Aoud 90+9 p.

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Le football africain a vécu l'une des soirées les plus irrespirables de son histoire récente, ce jeudi soir à Rabat. Au bout de la nuit et du suspense, le Sénégal s'est qualifié pour la finale de la TotalEnergies CAF CAN U-17 en brisant le rêve du Maroc, le pays hôte, au terme d'une séance de tirs au but dantesque (1-1, 7-6 t.a.b.).

Le héros de cette qualification se nomme Assane Sarr. Dans l'enfer du stade Prince Moulay Hassan, le portier sénégalais a sorti le grand jeu lors de la séance fatidique, repoussant les tentatives marocaines pour envoyer les siens au paradis et priver le Maroc d'un sacre à domicile.

Une journée de demies complètement folle Plus tôt dans la journée, la Tanzanie avait déjà validé son billet pour la finale en sortant l'Égypte... également aux tirs au but. L'affiche de la finale est connue, après un jeudi qui aura mis les coeurs des supporters à rude épreuve.

Le mirage El Aoud

Pour le Maroc, la pilule est terrible à avaler. Les Lionceaux de l'Atlas ont cru au miracle lorsqu'au bout du temps additionnel (90e+9), Ismail El Aoud a égalisé en deux temps. Après avoir vu son penalty initial repoussé par l'inévitable Sarr, le milieu marocain a suivi avec rage pour pousser le ballon au fond des filets et faire chavirer de bonheur le public de Rabat (1-1). Un sursis de courte durée.

Car durant la majeure partie de la rencontre, c'est bien le Sénégal qui a dicté son tempo. Plus incisifs, les Lionceaux de la Teranga ont logiquement ouvert le score à la 23e minute. Après un déboulé tranchant de Commissaire Faye côté droit, son centre-tir repoussé par le gardien marocain a profité à Mouhamed Wagne, dont la reprise de près a sanctionné l'apathie de la défense adverse (1-0, 23e).

Le Maroc a bien cru recoller juste avant la pause grâce à Adam Al-Laki (41e), mais la VAR est intervenue pour doucher les espoirs des locaux. Frustrés mais revigorés au retour des vestiaires, les Marocains ont accentué la pression, obligeant le bloc sénégalais à reculer très bas. Amine Moustach (62e) puis Brahim Rabaj (74e) ont fait passer des frissons dans la surface sénégalaise, sans succès. Jusqu'à cette main fatidique de Cheikh Dieng dans la surface en toute fin de match, offrant le penalty de l'égalisation à El Aoud.

Sarr, le dernier mot au bout de la nuit

La séance de tirs au but a tourné à la guerre des nerfs. Si le portier marocain Rayan Yaakoubi a entretenu l'espoir en sortant des arrêts de grande classe, Assane Sarr lui a répondu coup pour coup. Dans une mort subite irrespirable où les deux équipes ont alterné l'immense et le manqué, le Sénégal a fini par l'emporter (7-6).

Ce succès au forceps confirme le statut du Sénégal comme l'un des monstres sacrés de la formation sur le continent. Pour le Maroc, le réveil est brutal après tant de courage. Pour le Sénégal, cette nuit de bravoure et de sang-froid ouvre les portes d'une finale face à la Tanzanie. Le trophée n'est plus qu'à une marche.