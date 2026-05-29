Tunis — Penser les territoires à partir des continuités écologiques, des cultures locales et des liens entre les sociétés humaines et leurs écosystèmes, c'est le défi lancé par "Biorégions" (حدّ lلlٴرض), un essai documentaire sensoriel de 46 minutes réalisé par Arafet Ben Marzou, qui sera présenté en avant-première le 6 juin prochain à 19h au CinéMadart de Carthage.

Cette projection marque une étape clé pour cette production qui invite le public tunisien à porter un regard nouveau sur sa propre géographie, au-delà des découpages administratifs.

Biorégions propose une immersion inédite dans les écosystèmes tunisiens pour démontrer que la nature n'est pas un simple décor, mais une présence active façonnant les cultures humaines, les imaginaires et les façons de vivre ensemble. Ce projet cinématographique part d'une réflexion autour du concept de "biorégion". À travers plusieurs immersions à travers la Tunisie, le film explore comment les paysages, l'eau, les reliefs, les climats ou les ressources naturelles influencent les modes de vie, les savoirs, les formes de solidarité et les identités locales.

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Le documentaire s'appuie sur différentes approches liées à l'écologie politique, à la géographie humaine ou à l'anthropologie environnementale, tout en gardant une relation très ancrée dans le terrain et les expériences vécues.

"La notion de "biorégion" est abordée dans le documentaire non comme une frontière fixe ou un modèle administratif, mais comme une autre manière de lire les territoires: à travers les continuités naturelles, les usages humains et les relations qui relient les espaces au-delà des découpages classiques", estime son réalisateur, Arafet Ben Marzou.

Le film donne ainsi une place importante aux rencontres. Habitants, chercheurs, agriculteurs, militants, artistes ou acteurs locaux participent à une parole multiple, où les savoirs scientifiques croisent les mémoires, les récits personnels et les réalités du quotidien.

En parallèle, une narration plus sensorielle traverse le documentaire : la fabrication progressive d'une maquette cartographique inspirée des continuités naturelles et culturelles reliant les territoires au-delà des frontières. Peu à peu, cette construction devient une manière de questionner notre façon de lire la carte, d'habiter un territoire et de penser l'appartenance.

Cinéaste et activiste environnemental, Arafet Ben Marzou, cherche, à travers une oeuvre engagée, à rendre visibles des liens souvent occultés entre nature et culture, écologie et questions sociales, territoire et mémoire collective. Sans discours militant direct, il défend l'idée qu'une transition écologique ne peut être pensée sans prendre en compte les réalités humaines, culturelles et territoriales qui façonnent les sociétés.

Produit par WISE Production, une structure tunisienne dédiée aux récits sensibles sur les territoires, en collaboration avec Ecologia Media Ecosystem, le projet bénéficie d'un important soutien international. Il a été réalisé dans le cadre du programme "On en parle ! Tunisie 360°", financé par l'Union européenne avec le soutien de la Deutsche Welle Akademie, et cofinancé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement.