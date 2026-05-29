Soudan: Lors de ses félicitations aujourd'hui, le Président du CST salue les forces armées et loue ses sacrifices

Le Président du Conseil de Souveraineté transitoire, commandant général des forces armées, lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a salué les officiers, les sous-officiers et les soldats des forces armées qui continuent de défendre la patrie.

Lors des félicitations aujourd'hui au commandement général des forces armées à l'occasion de la fête d'Eid Al-Adha, en présence des assistants du commandant général, le lieutenant-général Shams Eddin Kabashi, le lieutenant-général Yasser Al-Atta, chef d'état-major, le lieutenant-général Mirghani Idris et le général ingénieur Ibrahim Jaber, il a dit que le ralliement du peuple soudanais autour de ses forces armées a été la clé de la victoire sur l'ennemi.

Il a ajouté : « Nous avons réussi à relancer la reconstruction du Soudan, et nous pourrons à l'avenir reconstruire l'État soudanais sur des bases nationales saines. »

Il a également salué les soldats en poste partout dans le pays, particulièrement dans le sud Kordofan, le Nil Bleu, l'ouest Kordofan et Darfour.

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Il a précisé que le travail que nous avons entamé le 15 avril 2023, date de l'agression contre le peuple soudanais, se poursuivra, et que nous y consacrerons toutes nos efforts afin de récupérer tous les territoires souillés par la rébellion et de mettre un terme aux mercenaires et aux rebelles.

Il a précisé que l'armée a franchi d'un pas sûr et précis, soulignant qu'une fois cette guerre terminée, nous aurions jeté les bases d'une véritable armée, différente de l'ancienne en termes d'équipements, de compétences et de structure organisationnelle.

Il a dit que l'expérience passée par les forces armées au cours des trois dernières années est de nature à nous rendre plus forts, plus unis et plus soudés face à tous les défis que connaît le pays, saluant l'esprit combatif des forces dans la bataille de la dignité.

Le commandant général des forces armées a rassuré le peuple soudanais en affirmant que ses forces armées ont franchi de grands pas vers l'écrasement de ces rebelles et son élimination définitive, ajoutant : « Nous ne les donnerons pas l'occasion de revenir ».

Il a déclaré qu'il n'y aurait plus de milice de soutien rapide au Soudan, ajoutant qu'il n'y avait pas de place pour les rebelles dans notre pays.

Il a affirmé que les déclarations concernant des consultations à Bahreïn étaient sans fondement et totalement fausses.

Il a ajouté que ce qu'avait rapporté le journal Middle East n'était absolument pas vrai.

Le lieutenant-général Al-Burhan a affirmé que les forces armées poursuivraient la bataille pour la dignité jusqu'au bout et qu'elles remporteraient la victoire grâce à la détermination de leurs hommes et à la volonté du peuple soudanais.

Il a salué la confiance du peuple en ses forces et son ralliement à celles-ci pour l'honneur et la dignité de la patrie, faisant allusion aux sacrifices des forces de soutien, des recrues et de la résistance populaire.

Il a dit : « Bientôt, nous arriverons au Darfour, ville après ville, et nous la purifierons de ces rebelles. »

Le président du Conseil de souveraineté a salué l'adhésion des combattants, affirmant que la porte de la patrie et les forces armées sont ouvertes devant tous ceux qui déposent l'arme et rejoignent la marche de la patrie.

Il a ajouté : « Il n'y a plus de Janjaouid aujourd'hui au Soudan ».

Il a déclaré que la porte est ouverte devant les politiciens qui n'ont pas adopté de positions hostiles contre l'armée et la patrie.