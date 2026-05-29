Angola: Le président João Lourenço reçoit en audience le vice-champion d'Afrique d'échecs des moins de 14 ans

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, a reçu ce vendredi, en audience, le jeune joueur d'échecs angolais Nsimba Mabondo Wela, vice-champion d'Afrique des moins de 14 ans, l'encourageant à poursuivre sa carrière sportive sans négliger ses études.

À l'issue de l'entretien, le jeune athlète de 13 ans a déclaré à la presse que le chef de l'État l'avait encouragé à maintenir son engagement envers les échecs et ses études, considérant ces deux aspects comme fondamentaux pour la réalisation de ses objectifs futurs.

Au cours de cette audience, João Lourenço a offert au jeune athlète un nouvel échiquier pour l'encourager à pratiquer ce sport.

Nsimba Mabondo Wela, médaillé d'argent aux récents Championnats d'Afrique d'échecs qui se sont déroulés en Ouganda du 14 au 23 de ce mois, s'est dit satisfait de cette rencontre avec le Président, qui a exaucé l'un de ses voeux.

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« L'un de mes rêves était de rencontrer le Président de la République, et ce rêve est désormais réalisé. Mes autres objectifs sont de devenir grand maître d'échecs et de terminer mes études afin de contribuer au développement de notre pays », a-t-il déclaré.

Le jeune homme a expliqué avoir commencé à pratiquer ce sport sous l'influence de son père, puis avoir intégré un programme d'entraînement qui a considérablement accru sa participation aux compétitions municipales, provinciales et nationales, où il a remporté plusieurs titres.

Selon l'athlète, sa place de vice-champion d'Afrique est le fruit d'une compétition exigeante qui a rassemblé près d'un millier de participants de différentes catégories, dont 124 joueurs d'échecs dans la sienne.

Parmi les moments les plus difficiles de la compétition, il a cité une partie de quatre heures contre un adversaire ougandais et la confrontation décisive avec un Sud-Africain lors de la dernière ronde.

Nsimba Mabondo Wela a également remercié la société Kuanda, sponsor de sa participation au championnat continental, grâce à laquelle il a pu représenter l'Angola et décrocher la deuxième place sur le podium africain.

Outre sa médaille d'argent remportée en Ouganda, le jeune joueur a également décroché le titre de champion national et la deuxième place dans sa catégorie, ainsi que la victoire au tournoi commémorant le 50e anniversaire de l'indépendance nationale.

Le vice-champion africain a cité le maître José Borges comme la principale référence des échecs angolais, en raison de l'influence de ce dernier sur sa formation et son développement sportif.