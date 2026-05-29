Togo: Ce qu'en pense l'ANC

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Le parti a donné sa position au travers de la déclaration qui suit... Si le parti y est contre e ne veut pas se mêler de cette démarche, il invite donc les Togolais à la vigilance.

DECLARATION : L'ANC rejette tout simulacre de dialogue et toute révision constitutionnelle au service du statu quo.

Face aux informations persistantes faisant état d'un possible dialogue politique destiné à revisiter la Constitution de la Ve République, dont les limites, incohérences et incongruités sont dénoncées chaque jour davantage, l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC) tient à appeler solennellement le peuple togolais souverain à ne plus accepter, une fois encore, un simulacre de dialogue et une révision constitutionnelle de façade.

En effet, depuis plusieurs semaines, circulent dans l'opinion publique, notamment dans les médias et sur les réseaux sociaux, des informations relatives à la tenue prochaine d'un dialogue de la classe politique togolaise ayant pour objet la réécriture de cette Constitution problématique. A cet effet d'annonce s'ajoutent les sorties surréalistes de certains thuriféraires du régime RPT/UNIR, qui visent non seulement au maintien du statu quo, mais également à une entreprise d'enfumage de la classe politique et de tromperie du peuple togolais.

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Depuis l'adoption unilatérale et controversée de la Constitution du 06 mai 2024, l'ANC n'a cessé d'alerter l'opinion nationale et internationale sur les graves insuffisances démocratiques de ce texte imposé au peuple togolais sans consultation préalable ni consensus national.

Ainsi, dans ses déclarations liminaires des conférences de presse des 15 mars 2024 et 19 mars 2025 consacrées aux insuffisances de cette Constitution, puis dans son communiqué du 19 février 2026 exposant les motivations de sa décision de ne pas participer au prétendu dialogue du Cadre Permanent de Concertation (CPC) convoqué par le gouvernement, l'ANC avait clairement dénoncé les manoeuvres visant à consolider un pouvoir personnel au détriment des aspirations démocratiques du peuple togolais souverain.

La publication récente, par Christian Eninam Trimua, d'une tribune présentée comme universitaire révèle, à peine voilée, la volonté persistante du régime RPT/UNIR de procéder à de nouvelles modifications constitutionnelles opportunistes afin de réaménager durablement un pouvoir à vie au profit de Faure Gnassingbé.

L'ANC tient, à cet égard, à mettre solennellement en garde le pouvoir RPT/UNIR contre toute tentative de révision constitutionnelle ayant pour finalité exclusive de renforcer davantage la confiscation du pouvoir et de transformer, de fait, notre République en un royaume au profit du dictateur Faure Gnassingbé.

L'ANC se tient résolument et fermement aux côtés du peuple togolais, qui aspire à une véritable démocratie fondée sur :

· la souveraineté populaire ;

· l'alternance politique ;

· la séparation effective des pouvoirs ;

· des institutions crédibles, républicaines et équilibrées ;

· des élections libres, transparentes et équitables ;

· le respect des libertés individuelles et publiques ainsi que des droits fondamentaux des citoyens ; et, par-dessus tout, la neutralité de l'armée dans le débat politique. C'est-à-dire, la fin de la confiscation du pouvoir d'Etat par les forces armées togolaises.

L'ANC demeure convaincue que la "constitution" de la "cinquième République" est une vaste escroquerie politique. Elle estime que le Togo mérite de véritables réformes constitutionnelles sérieuses et consensuelles répondant aux aspirations légitimes du Peuple togolais et non conçues au service d'un clan, d'une famille ou d'un individu.

L'ANC rappelle que la stabilité durable d'une nation ne peut reposer ni sur des manipulations constitutionnelles et institutionnelles permanentes, ni sur la personnalisation du pouvoir, mais sur le respect de la volonté populaire et des principes démocratiques universels.

L'ANC appelle le peuple togolais à demeurer vigilant et mobilisé.

L'ANC appelle les forces démocratiques, partis politiques et société civile à rester unies face aux dérives autoritaires du régime RPT/UNIR.

L'ANC appelle également la communauté internationale, notamment les organisations sous-régionales et continentales africaines, à suivre avec une attention particulière l'évolution de la situation politique dans notre pays

Enfin, l'ANC réaffirme son engagement constant et inébranlable pour l'avènement au Togo d'un État de droit, démocratique, juste et respectueux de la souveraineté du peuple.

Fait à Lomé, le 28 mai 2026

Jean-Pierre Fabre