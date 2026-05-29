Afrique de l'Ouest: La signature togolaise fait l'unanimité

Le Togo a réalisé vendredi une opération remarquée sur le marché financier de l'UEMOA, en levant 27,5 milliards de Fcfa via des Obligations assimilables du Trésor (OAT) et des Bons assimilables du Trésor (BAT), dépassant son objectif initial de 25 milliards.

L'engouement des investisseurs a été au rendez-vous : les soumissions ont atteint plus de 93 milliards, soit près de quatre fois le montant recherché, témoignant d'une forte confiance dans la signature togolaise.

Les OAT et les BAT sont des instruments de dette souveraine permettant à l'État de financer ses besoins budgétaires à court et moyen terme, sans recourir à des emprunts extérieurs souvent plus coûteux et assortis de conditionnalités.

Ces levées de fonds sur le marché régional présentent plusieurs avantages : elles permettent de financer les investissements publics et les dépenses de fonctionnement de l'État, de diversifier les sources de financement du Trésor, de renforcer la crédibilité financière du pays auprès des investisseurs, et de dynamiser le marché financier régional de l'UEMOA.

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Le taux de couverture exceptionnel de cette émission, près de 373%, confirme l'attractivité du Togo aux yeux des opérateurs financiers de la région, un signal fort pour les prochaines opérations du Trésor.