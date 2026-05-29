Cote d'Ivoire: 80 ans du Pdci-Rda à Abengourou - Les militants attendus au stade Henri Konan Bédié ce samedi

La célébration du 80e anniversaire du Pdci-Rda à Abengourou s'annonce comme un temps fort de remobilisation politique dans l'Est de la Côte d'Ivoire.

En toile de fond de ce grand rassemblement : le renforcement de l'unité du parti et la préparation des futures échéances électorales.

Prévue ce samedi 30 mai 2026, au stade Henri Konan Bédié d'Abengourou, l'étape Est de la commémoration tournante du 80e anniversaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) devrait mobiliser des milliers de militants et sympathisants venus des différentes régions du Grand Est autour des idéaux du parti fondé en 1946.

À quelques heures de cette grande rencontre politique, Bredou Bredou Athanase, cadre d'Abengourou et membre du bureau politique du Pdci-Rda, a lancé un appel pressant à la mobilisation afin de donner un cachet exceptionnel à cet événement historique.

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« Fêter les 80 ans de notre grand parti est un moment important. Le Pdci-Rda fait partie des plus vieux partis politiques d'Afrique. Nous avons exercé le pouvoir d'État et bâti la Côte d'Ivoire moderne. Aujourd'hui, il est essentiel de rappeler à la jeunesse ivoirienne que nous existons encore, avec un passé glorieux et un projet d'avenir », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

Pour le responsable politique, cette célébration va bien au-delà d'un simple moment festif. Elle constitue une opportunité de remobilisation des militants après les dernières échéances électorales.

« Ces fêtes tournantes permettent de remobiliser les sympathisants à travers toute la Côte d'Ivoire. Après le lancement du 9 avril et l'étape de Yamoussoukro du 18 avril, Abengourou représente une étape importante pour toute la zone Est », a-t-il soutenu.

Selon Bredou Bredou Athanase, cette rencontre stratégique réunira des délégations issues du Sud-Comoé, de l'Indénié-Djuablin, du Moronou, du Gontougo, du Bounkani et du Zanzan. « Les militants vont se retrouver ici, à Abengourou, non seulement pour faire la fête, mais aussi pour adresser un message fort à toute la Côte d'Ivoire : le Pdci-Rda demeure debout et se prépare pour 2030 », a-t-il affirmé.

Dans le cadre des préparatifs, le secrétaire exécutif en chef du parti, Yapo Calice, a intensifié les actions de proximité dans le Grand Est. Après un meeting de remobilisation à Yamoussoukro le 18 avril, il a multiplié les rencontres avec les militants depuis le lundi 25 mai.

Le mardi 26 mai, il s'est successivement rendu à M'Batto, Bongouanou et Arrah, avant de poursuivre, le vendredi 29 mai, par une étape à Agnibilékrou, dans la région de l'Indénié-Djuablin.

Face aux militants, Yapo Calice a transmis un message du président du parti, Tidjane Thiam. « Le président Thiam me charge de vous dire qu'il va bien. La vie d'un parti politique ne se limite pas à une élection. Il faut nous préparer aux prochaines batailles, parce que le Pdci-Rda a la meilleure offre politique. Personne n'empêchera notre candidature aux prochaines élections », a-t-il assuré.

Le secrétaire exécutif en chef a également annoncé une évolution du mode de désignation des candidats du parti. « Désormais, les futurs choix des candidats du parti se feront à partir de la base. Ce ne sera plus une affaire de la haute direction », a-t-il indiqué, appelant les militants à se préparer aux échéances de 2028 et 2030.