Cote d'Ivoire: Économie verte - De nouvelles formations pour accélérer l'emploi des jeunes

La Côte d'Ivoire renforce son offre de formation aux métiers de l'économie verte. Le 21 mai, à l'Université Félix Houphouët-Boigny (Ufhb), à Cocody, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs), avec la coopération allemande, à travers le projet ProFERE II mis en oeuvre par la Giz Côte d'Ivoire avec le cofinancement de l'Union européenne (Ue), a officialisé des conventions entre universités et entreprises pour le lancement de formations duales en énergies renouvelables et efficacité énergétique.

L'objectif est de rapprocher durablement l'université du monde professionnel afin de former des diplômés immédiatement opérationnels dans un secteur en forte croissance. Cela, alors que le pays accélère sa transition énergétique et vise une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035.

Deux parcours pilotes ont été retenus. L'Ufhb proposera le Master en Développement et Conduite des ressources énergétiques et environnementales (DéCREE) pour former cadres et ingénieurs spécialisés dans les projets énergétiques innovants.

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L'Université Nangui Abrogoua (Una) ouvrira une Licence professionnelle en Biomasse-énergie (Lbe) dédiée à la valorisation des ressources agricoles et forestières et à la gestion durable des énergies.

Représentant le ministre Adama Diawara, Arsène Kobéa, directeur de cabinet du Mesrs, a salué un modèle qui « associe apprentissage académique et immersion professionnelle ». Cela, afin de développer des compétences immédiatement valorisables et renforcer l'employabilité des diplômés.

Au nom des deux universités signataires, le professeur Tiho Seydou, vice-président chargé de la pédagogie de l'Una, a insisté sur la nécessité de former des jeunes davantage connectés aux réalités économiques : « Nos universités doivent former, mais aussi rendre les étudiants employables ».

Ta Bi Soma Kouamé Cécile, directrice du développement des ressources humaines de la Cie, s'exprimant pour le compte du secteur privé, a qualifié cette réforme d'une « opportunité majeure » pour bâtir une jeunesse plus compétitive. Pour sa part, la représentante de l'Ue, Laura Desmolin, a rappelé que « la formation duale est l'une des approches les plus efficaces » pour rapprocher formation et emploi.

Le chef de coopération de l'ambassade d'Allemagne, Lars Niede, a vanté un modèle inspiré de l'expérience allemande. Quant au coordonnateur national des formations interuniversitaires en énergies renouvelables et efficacité énergétique,

Dr Franck Dodou, il a mis en avant un partenariat « gagnant-gagnant » entre les entreprises, les universités et les apprenants. À terme, cette initiative sera étendue à d'autres filières stratégiques pour soutenir l'emploi des jeunes et la croissance verte.