De 23 000 à 35 000 inscrits en une année dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest francophone : les séminaires et instituts de religion de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours affichent un bilan encourageant.

Réunis à Jacqueville du mardi 26 au jeudi 28 mai 2026, responsables et éducateurs religieux ont évalué leurs actions et défini de nouvelles perspectives afin de renforcer l'encadrement spirituel et éducatif des jeunes.

Après trois jours de travaux consacrés à l'évaluation des activités annuelles des séminaires et instituts de religion de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les responsables éducatifs de l'Afrique de l'Ouest francophone dressent un bilan jugé satisfaisant.

Organisée à Jacqueville, la réunion annuelle des éducateurs religieux a permis d'évaluer les initiatives pédagogiques, les performances spirituelles des apprenants ainsi que les perspectives de développement de cette oeuvre éducative et religieuse.

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Directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest francophone des séminaires et instituts de religion, Diornité Joseph Poda s'est félicité des résultats enregistrés au terme de l'année scolaire. « Durant ces trois jours, nous nous sommes réunis pour faire le bilan de nos activités annuelles, notamment en termes d'initiatives pédagogiques, d'accroissement du nombre d'inscrits dans nos différentes classes, mais aussi d'amélioration de nos compétences », a-t-il expliqué.

Selon lui, les résultats obtenus sont encourageants, aussi bien sur les plans moral et spirituel que sur celui de l'engagement des jeunes. « Nos étudiants excellent dans leur parcours spirituel et continuent de faire des efforts pour être des disciples modèles et des citoyens exemplaires dans leurs différents pays », a indiqué Diornité Joseph Poda.

L'un des faits marquants de cette année reste l'augmentation significative du nombre d'inscriptions dans les différents programmes éducatifs de l'Église.

Dans les pays couverts par la région francophone ouest-africaine, notamment la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin, les effectifs sont passés de 23 000 à 35 000 inscrits en une année, soit une progression de près de 12 000 nouveaux apprenants. Ces formations s'adressent aux jeunes âgés de 14 à 35 ans, répartis en deux catégories : les cours de séminaire, destinés aux adolescents de 14 à 17 ans, et les cours d'institut, réservés aux jeunes adultes de 18 à 35 ans.

Cette dynamique de croissance s'étend progressivement à d'autres pays de la sous-région. Le Sénégal, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso ont enregistré de nouvelles inscriptions au cours de cette année scolaire.

Au-delà de la transmission de valeurs religieuses, les responsables mettent en avant une approche éducative structurée, comparable à la catéchèse dans certaines confessions religieuses. « Nos enseignements sont basés sur des livres canoniques comme la Bible, le Livre de Mormon ainsi que d'autres textes sacrés. Mais aujourd'hui, nous développons également des compétences pratiques telles que le leadership, la résilience émotionnelle et la préparation à l'emploi », a précisé Diornité Joseph Poda.

Présente dans plus de 185 pays à travers le monde, l'Église revendique plus d'un million d'étudiants inscrits aux programmes de séminaire et d'institut, faisant de ce dispositif l'une des plus importantes organisations éducatives et spirituelles internationales.

Dans une volonté d'accompagner davantage les jeunes dans leur réussite scolaire, une nouvelle initiative baptisée « Réussir à l'école » a été introduite cette année en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin.

Destiné aux jeunes de 11 à 17 ans, ce programme propose des cours de renforcement scolaire visant à améliorer les performances académiques tout en consolidant les connaissances spirituelles. « Nos jeunes reçoivent des cours de renforcement scolaire qui améliorent leurs performances académiques, en complément de leur formation spirituelle », a souligné le directeur régional.

Au-delà du bilan annuel, cette rencontre de Jacqueville a également servi de cadre de formation aux éducateurs religieux venus de plusieurs pays francophones d'Afrique de l'Ouest.

Pour Jean Koffi, éducateur religieux, ces sessions ont permis de mieux comprendre les défis auxquels font face les jeunes, notamment les contraintes liées aux études, aux horaires de cours et aux réalités socio-économiques. « Nous avons reçu des compétences et des outils pour aider les jeunes à approfondir leur conversion à Jésus-Christ, à faire face à leurs défis et à utiliser la foi comme levier de transformation personnelle », a-t-il confié.

Même satisfaction du côté de N'Guessan Amoin Estelle Regina, éducatrice religieuse, qui met en avant une pédagogie davantage centrée sur l'apprenant. « Nous avons appris à mieux accompagner les étudiants dans leur progression spirituelle, à favoriser un apprentissage diligent et à placer l'apprenant au centre de l'enseignement », a-t-elle expliqué.

Elle insiste également sur la dimension humaine et relationnelle de l'enseignement religieux. « C'est par l'amour que les personnes peuvent apprendre à connaître Jésus-Christ. Nous devons communiquer cet amour entre collègues, mais aussi envers les personnes que nous enseignons », a-t-elle ajouté.

À terme, ces formations permettront aux dix-sept coordonnateurs des séminaires et instituts de religion de renforcer leur mission d'encadrement des jeunes, en conciliant spiritualité, éducation et développement personnel dans l'espace ouest-africain francophone.

Rétablie en 1830 aux États-Unis, dans l'État de New York, par Joseph Smith, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est une confession religieuse mondiale restaurationniste aujourd'hui implantée dans plusieurs pays du monde.