Cote d'Ivoire: ALD Cup Koguiénou 2026 - Le football au service de la paix et de la cohésion sociale dans le Bounkani

La fraternité, le vivre-ensemble et la cohésion sociale ont triomphé à Koguiénou, localité du département de Doropo, dans la région du Bounkani. Après plusieurs semaines de compétition, le tournoi de football dénommé « ALD Cup Koguiénou 2026 », initié par l'administrateur général des services financiers Abdoulaye Lamine Dembélé, a connu son apothéose le jeudi 28 mai 2026 dans une ambiance festive et fraternelle.

Lancée le 3 mai 2026 sous le signe du rapprochement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, cette compétition sportive a réuni plusieurs équipes venues des deux pays voisins autour des valeurs de paix, de solidarité et de cohésion sociale. La finale a mobilisé un impressionnant public ainsi que plusieurs autorités administratives, politiques et coutumières, parmi lesquelles le préfet du département de Doropo, Paulin Martial Okou Tohouri, le maire Siaka Ouattara, des chefs traditionnels ainsi que de nombreux cadres et fils de la région venus soutenir cette initiative sociale et sportive.

Une finale riche en émotions

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La finale a opposé le FC Cohésion de Côte d'Ivoire à l'AS Bodana du Burkina Faso dans un duel particulièrement engagé et disputé jusqu'au bout du suspense. Au terme du temps réglementaire et des prolongations, les deux formations se sont neutralisées sur le score d'un but partout.

Il a finalement fallu recourir à la séance des tirs au but pour départager les deux équipes. Plus réaliste et plus lucide, la formation ivoirienne s'est imposée, remportant ainsi le trophée de cette édition 2026 sous les ovations du public.

Une importante mobilisation matérielle et financière

Pour assurer le succès de cette compétition, les organisateurs ont mobilisé d'importants moyens matériels et financiers. Cinq trophées, onze jeux de maillots de 17 pièces, six ballons, plus d'une cinquantaine de médailles ainsi que plusieurs équipements sportifs modernes ont été mis à disposition.

Une enveloppe globale de 1 065 000 FCFA a également été prévue pour récompenser les différentes équipes et acteurs impliqués dans l'organisation du tournoi. Le vainqueur est reparti avec la somme de 250 000 FCFA accompagnée d'un trophée, de maillots, de ballons et de médailles. Les deuxième et troisième équipes ont respectivement reçu 150 000 FCFA et 75 000 FCFA avec plusieurs équipements sportifs.

L'esprit du fair-play a également été récompensé avec un prix spécial de 60 000 FCFA destiné à l'équipe la plus disciplinée du tournoi. Des distinctions individuelles ont aussi été décernées au meilleur buteur, au meilleur gardien et au meilleur joueur, chacun repartant avec 20 000 FCFA et un trophée.

Au-delà des équipes, les organisateurs ont tenu à gratifier tous les acteurs ayant contribué au succès de l'événement, notamment les arbitres, les agents de sécurité, les sapeurs-pompiers, le comité d'organisation, les animateurs, le personnel médical ainsi que la chefferie traditionnelle.

« L'ALD Cup est un symbole de paix et de fraternité »

Prenant la parole lors de la cérémonie de clôture, le parrain du tournoi, Abdoulaye Lamine Dembélé, a exprimé sa joie et son émotion face à la réussite de cette compétition qu'il considère avant tout comme un instrument de cohésion sociale dans cette zone frontalière sensible.

« L'ALD Cup est bien plus qu'un tournoi de football. Je l'ai conçue pour être un symbole de paix, de fraternité et de cohésion sociale entre toutes les communautés », a-t-il déclaré.

Le promoteur du tournoi a également salué l'implication des autorités administratives, des chefs traditionnels, des équipes participantes et des populations mobilisées depuis le début de la compétition.

Dans son allocution, il a eu une pensée émue pour les deux personnes disparues tragiquement avant le lancement du tournoi, invitant l'assistance à observer une minute de silence en leur mémoire. Un moment de recueillement qui a renforcé la dimension humaine et solidaire de l'événement.

Selon lui, cette compétition constitue une preuve que les peuples ivoiriens et burkinabè peuvent continuer à vivre ensemble dans la paix malgré les défis sécuritaires auxquels la sous-région est confrontée.

Hommages et appel au vivre-ensemble

Abdoulaye Lamine Dembélé n'a pas manqué de rendre hommage aux autorités administratives et sécuritaires pour leur implication dans la sécurisation de cette partie du territoire national. Il a notamment salué les efforts du Président de la République, Alassane Ouattara, pour le renforcement de la stabilité dans le nord du pays.

« Le préfet était là, le maire était là, les cadres étaient là. Cela montre que nous sommes en sécurité. Nous sommes ici depuis plusieurs jours et nous nous sentons à l'aise. C'est le lieu de dire merci au Président Alassane Ouattara pour tous les moyens déployés afin d'assurer la sécurité des populations », a-t-il affirmé.

Le parrain a également rendu un vibrant hommage au Capitaine Kipré, dont l'engagement a permis la tenue effective du tournoi et la participation de huit villages frères autour des valeurs du sport, de la paix et de la cohésion sociale.

Au-delà du sport, l'ALD Cup Koguiénou 2026 aura surtout servi de cadre de rapprochement entre les communautés vivant de part et d'autre de la frontière ivoiro-burkinabè. Dans son message adressé à la jeunesse, le parrain a rappelé que la véritable victoire demeure celle de la fraternité, du respect mutuel et du fair-play.

À travers cette initiative, Abdoulaye Lamine Dembélé entend inscrire durablement le sport comme un levier de paix, de dialogue et de cohésion sociale dans le Bounkani. Cette édition 2026 laisse ainsi l'image d'un tournoi populaire où football, solidarité et unité des peuples auront constitué les véritables grands vainqueurs.