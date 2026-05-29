Afrique: Coupe du monde 2026 - Des experts en cybersécurité alertent sur une vague d'escroqueries en ligne

Derrière l'effervescence liée à l'approche de la Coupe du monde 2026 se cache une autre réalité inquiétante : une hausse significative des cyberescroqueries liées à l'événement, comme le révèle un rapport de Kaspersky publié le 28 mai 2026.

Selon ledit rapport, les cybercriminels ont mis en place de faux sites internet prétendant vendre des billets officiels pour les matchs du tournoi. Ces derniers imitent les plateformes officielles en utilisant les codes visuels de la compétition afin de tromper les internautes.

Attirés par ces offres, les internautes remplissent des formulaires et effectuent ensuite des paiements dans différentes devises. Cependant, une fois la transaction effectuée, ils se retrouvent non seulement sans billet, mais surtout exposés au vol de leurs données personnelles et bancaires.

En plus de la vente de tickets, ces criminels proposent également, via des boutiques en ligne, des produits dérivés qu'ils présentent comme officiels. Il s'agit de gadgets et de nombreux souvenirs affichés à des prix réduits afin d'attirer les férus de football.

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« Pour paraître plus crédibles, les escrocs ont ajouté un badge "Boutique de confiance" en bas de la page, ainsi qu'un formulaire d'inscription demandant des informations personnelles et bancaires », explique le document.

Les escrocs ne s'arrêtent pas là. Ils utilisent également les e-mails pour piéger les supporters. Ils envoient parfois des messages, souvent rédigés avec soin, qui se présentent comme des communications officielles liées au tournoi. Dans ces cas, ils évoquent des offres exceptionnelles afin d'inciter les destinataires à cliquer sur des liens malveillants.

« Ces liens redirigent vers des pages de phishing conçues pour récupérer des informations confidentielles ou soutirer de l'argent », ajoute le rapport.

Face à cette prolifération des arnaques, les spécialistes rappellent l'importance de rester prudent lors de toute transaction en ligne liée à la Coupe du monde. Ils recommandent de privilégier les plateformes officielles, de vérifier l'authenticité des sites et de se méfier des offres trop alléchantes.