Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 mai 2026

revue de presse

Libye : Un chantier naval clandestin de migrants démantelé à Tripoli

Les autorités libyennes ont annoncé le démantèlement d’un chantier naval clandestin dans l’est de Tripoli, utilisé par des réseaux de migration irrégulière pour fabriquer des embarcations destinées à la traversée de la Méditerranée. L’opération, menée par le département des enquêtes et du renseignement de l’Agence de lutte contre l’immigration clandestine, a eu lieu dans le district de Tajoura, haut lieu historique des départs vers l’Europe.

L’intervention a été déclenchée après des informations signalant l’utilisation du site comme base logistique par des passeurs. Plusieurs ouvriers ont été arrêtés sur place, et les forces de sécurité ont saisi des équipements industriels ainsi que des matières premières nécessaires à la construction des bateaux. Selon un communiqué officiel, les suspects ont rapidement reconnu les faits lors des premiers interrogatoires, confirmant l’implication directe du chantier dans la préparation de traversées illégales. [Source Africapresse]

Les États-Unis livrent 2,3 millions de dollars d’équipements militaires au Niger

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Les États-Unis ont remis cette semaine au Niger du matériel militaire d’une valeur de 2,3 millions de dollars, marquant une reprise progressive de la coopération sécuritaire entre Washington et le régime militaire nigérien. Cette relance intervient près de deux ans après le coup d’État de 2023 et le départ des forces américaines du pays.

Cette livraison comprend des uniformes, des équipements de protection, des fournitures médicales et du matériel de sauvetage, précise l'ambassade sur son site.

"Ce soutien témoigne de l'engagement commun des États-Unis et du Niger à lutter contre le terrorisme, à combattre les réseaux criminels et à renforcer la sécurité aux frontières", souligne-t-elle. [Source Africa Radio]

Sénégal : Le nouveau PM s’installe, un gouvernement toujours attendu

La passation de service entre le Premier ministre sortant, Ousmane Sonko, et son successeur, Ahmadou Al Aminou Lô, s’est tenue ce vendredi 29 mai 2026 à Dakar. Cette cérémonie officielle marque une nouvelle étape dans la réorganisation de l’Exécutif sénégalais.

Ahmadou Al Aminou Lô hérite ainsi de la conduite de l’action gouvernementale dans un contexte marqué par de fortes attentes des populations sur les plans économique, social et institutionnel.

Trois jours après le limogeage d’Ousmane Sonko, cet économiste de 60 ans a été nommé chef du gouvernement, dans la soirée du lundi 25 mai 2026. [Source Apanews]

Élections en Éthiopie : Des législatives sous tension, Abiy Ahmed en route vers un troisième mandat

Lundi 1er juin, plus de 50 millions d’Éthiopiens sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants au Parlement fédéral et dans les assemblées régionales. Le scrutin doit ouvrir la voie à une nouvelle reconduction du Premier ministre Abiy Ahmed, au pouvoir depuis 2018, dans un pays marqué par les conflits internes, la défiance politique et le net recul des libertés publiques.

À Addis-Abeba, la campagne électorale a manqué d’ouverture. Le Parti de la prospérité, la formation de l’ancin prix Nobel de la paix Abiy Ahmed, est donné largement favori face à une opposition affaiblie, divisée et peu implantée hors de ses bastions locaux. En 2021, le parti au pouvoir avait déjà raflé 410 des 484 sièges attribués au Parlement fédéral. [Source Afrik.com]

Ghana : Le parlement vote une loi anti-LGBTQ

Le Ghana a voté vendredi, une loi anti-LGBTQ. Le texte est déjà considéré comme l’un des plus répressif sur le continent.

Elle prévoit des peines pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement pour les personnes ayant des relations homosexuelles, et entre trois et cinq ans pour la promotion, le parrainage ou le soutien intentionnel d'activités LGBT+.

Il reprend l’essentiel des dispositions du projet de loi adopté à l’unanimité par le parlement ghanéen en 2024, mais l’ancien président Nana Akufo-Addo ne l’avait pas signé. [Source Africanews]

Affaire Bilie-By-Nze au Gabon : Le délibéré de ce jour reporté sine die !

L’épilogue procédural attendu dans l’affaire Alain-Claude Bilie-By-Nze a connu un coup d’arrêt temporaire ce vendredi 29 mai 2026. Et pour cause, l’audience de délibéré relative à la requête en nullité de la procédure, introduite par le conseil de l’ancien Premier ministre, ne s’est finalement pas tenue devant la juridiction compétente de Libreville.

Cette action de la défense, formellement fondée sur les dispositions de l’article 96 du Code de procédure pénale, vise à obtenir l’annulation de l’ensemble des actes d’instruction pour vice de forme ou violation des droits de la défense. L’audience a dû être ajournée en raison de contraintes logistiques exceptionnelles au sein du palais de justice. [Source GabonMediaTime]

Ebola: Le Nigeria passe en alerte renforcée face à la menace du variant Bundibugyo

Le Nigeria a renforcé son dispositif de surveillance sanitaire face à la menace croissante du variant Bundibugyo du virus Ebola, déjà présent dans plusieurs régions d’Afrique de l’Est et centrale. Bien qu’aucun cas n’ait été détecté dans le pays, les autorités redoutent une importation du virus en raison des importants flux migratoires et des échanges transfrontaliers.

Le Nigeria renforce sa vigilance sanitaire. Face à la progression du variant Bundibugyo du virus Ebola en Afrique de l’Est et centrale, les autorités nigérianes ont placé plusieurs régions stratégiques du pays sous surveillance renforcée afin d’éviter toute importation du virus.

Le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies (NCDC) a notamment ciblé Lagos, Abuja et plusieurs États frontaliers considérés comme particulièrement exposés en raison de leurs aéroports internationaux, ports maritimes et importants flux migratoires. [Source Beninwebtv]

A Madagascar, des figures de l’ancien régime cibles d’une offensive judiciaire

Ex-ministres, gouverneurs de région, parlementaires ou directeurs d’établissement public sont dans le viseur de la justice, principalement pour des crimes financiers ou des actes supposés hostiles à la junte.

Naivo Raholdina est le dernier nom venu s’ajouter à la liste des personnalités proches d’Andry Rajoelina, président déchu et en exil, désormais sous les verrous. Anciens ministres, gouverneurs de région, parlementaires ou directeurs d’établissements publics : au moins une vingtaine de figures de l’ancien régime sont dans le viseur de la justice, principalement pour des crimes financiers ou des actes supposés hostiles à la junte. [Source Le Monde Afrique]

Marché financier : La Cosumaf parie sur l’épargne régionale pour stimuler les économies

Intervenant lors de la cinquième édition de l’Africa capital forum organisée les 28 et 29 mai à Brazzaville, Danielle Cécilia Bunduku-Latha, experte à la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (Cosumaf), a plaidé pour une meilleure intégration de l’épargne de la diaspora et des circuits informels dans le financement des économies de la sous-région.

La mobilisation de l’épargne régionale était l’une des thématiques clés abordées lors de l’édition 2026 de l’Africa capital forum. À cette occasion, l'experte Danielle Cécilia Bunduku-Latha a présenté une réflexion sur le thème « Marché financier, diaspora et épargne informelle ». Selon elle, trois grandes sources d’épargne constituent aujourd’hui un potentiel considérable pour le financement des économies africaines : la diaspora internationale, la diaspora africaine et l’épargne informelle locale. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Au Cameroun, les langues maternelles face à la modernité

Le Cameroun compte plus de 200 langues, dont certaines sont éteintes et d’autres sont menacées de disparition. Comment préserver cette diversité linguistique et surtout comment la transmettre aux plus jeunes dans un monde modernisé ?

Le continent africain compte une diversité linguistique avec à lui seul un tiers des langues parlées dans le monde et une estimation allant de 1 500 à 3 000 langues, selon l’UNESCO. Mais nous nous penchons spécifiquement sur la richesse des langues locales du Cameroun où on en compte 280.

Certaines sont plus connues ; entre autres le Fulfulde, le Toupouri, le Medumba, l’Ewondo, le Bassa et le Douala. Mais d’autres comme le Baka, le Beba et le Kung sont menacées de disparition. [Source RFI]