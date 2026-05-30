Tunisie: Où suivre en direct les matchs amicaux de la Tunisie contre l'Autriche et la Belgique ?

29 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les deux matchs amicaux de l'équipe nationale de football de Tunisie face à l'Autriche et à la Belgique seront retransmis en direct sur le réseau terrestre de la Télévision nationale tunisienne, Al Watania 1.

Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la préparation de la sélection pour la Coupe du monde 2026.

La Tunisie entamera sa tournée européenne par un premier test face à l'Autriche, prévu lundi prochain à 19h45 à Vienne.

La sélection nationale poursuivra ensuite sa préparation avec un second match amical contre la Belgique, programmé le samedi 6 juin 2026 à 14h00 à Bruxelles.

Après ces deux rencontres, les joueurs regagneront la Tunisie avant de s'envoler vers le Mexique, où ils disputeront leur premier match de la Coupe du monde 2026.

Ces matchs de préparation permettront au staff technique de tester les automatismes de l'équipe et d'ajuster les derniers réglages avant le rendez-vous mondial.

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