Tunisie: Agriculture et pêche - Feu vert pour des projets de 10,8 MD dans plusieurs régions

29 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Des projets d'investissement dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche moyennant un montant total de 10,8 millions de dinars (MD), ont été approuvés, vendredi, par le Comité national d'octroi des avantages, relevant de l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

Ces projets approuvés à l'issue de la cinquième réunion du Comité, pour l'année 2026, seront réalisés dans les gouvernorats de Mahdia, Monastir, Nabeul et Sidi Bouzid, indique l'APIA, dans un communiqué.

S'agissant des prêts fonciers, le comité a approuvé, également, l'octroi de crédits au profit de jeunes agriculteurs dans le gouvernorat de Kassrine. Ceux- ci pourraient désormais acquérir des terres agricoles, d'une superficie de l'ordre de 19,5 ha, moyennant une enveloppe de 405 mille dinars.

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