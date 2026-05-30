Tunisie: Les exportations de dattes en hausse de 5,6% à 725,6 millions de dinars

29 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les quantités de dattes exportées durant les sept premiers mois de la campagne 2025/2026 (Octobre 2025- Avril 2026) ont augmenté de 5,6% à 113,9 mille tonnes, par rapport à la même période de l'année précédente.

La variété « DEGLET ENNOUR » représente 83,9% du volume total des exportations, d'après les données publiées, vendredi, par l'Observatoire national de l'agriculture (ONAGRI).

En termes de valeur, les recettes des exportations ont aussi enregistré une hausse de 5,6% s'établissant à 725,6 millions de dinars.

Le prix moyen enregistré durant les sept premiers mois de la campagne 2025/2026 a été de 6,37 D/kg, avec un tarif de 7,12 D/kg pour la variété « DEGLET ENNOUR ».

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Par rapport à la même période de la campagne 2024/2025, le prix moyen des dattes a enregistré une quasi-stagnation (+0,04%).

En termes de destination, l'Union Européenne accapare la part plus importante des exportations (47,5%), suivi par l'Asie (21,4%), puis l'Afrique (19,9%).

Durant les sept premiers mois de la campagne, le Maroc a été le premier importateur de dattes tunisiennes, avec une part de 14,6% des quantités exportées.

L'Italie arrive en deuxième position (12,1%), suivi de l'Allemagne (10,4%).

Les exportations de dattes biologiques ont atteint 6284 tonnes soit une augmentation de 16%, pour une valeur d'environ 64,9 millions de dinars en hausse de de 32,7%.

Toutefois, la part des dattes biologiques dans le volume total des exportations des dattes (tous types confondus) n'a pas dépassé 5,5%.

Le prix moyen des dattes biologiques enregistré au cours des sept premiers mois de la campagne 2025/2026 est de 10,33 D/kg.

Ce prix varie en fonction du type de dattes (8,39 D/kg pour les dattes biologiques standards, 11,11 D/kg pour les produits dérivés des dattes biologiques, 4,53 D/kg pour les dattes biologiques à caractère industriel).

L'Allemagne reste la première destination des dattes biologiques, avec 34% du volume des exportations. Elle est suivie par les Pays-Bas (12%) et la Belgique (9%).

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