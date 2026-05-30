Tunisie: Demain, entrée dans la saison estivale selon le calendrier agricole

Le 30 mai marque chaque année le début de la saison estivale selon le calendrier agricole traditionnel, utilisé depuis longtemps dans certaines pratiques rurales et agricoles.

Ce repère saisonnier diffère toutefois du calendrier astronomique, selon lequel l'été débute habituellement autour du 21 juin, en fonction de la position de la Terre par rapport au Soleil.

Cette distinction entre les deux calendriers reflète la coexistence de systèmes d'organisation du temps : l'un basé sur les cycles agricoles et les traditions locales, et l'autre fondé sur les calculs astronomiques modernes.