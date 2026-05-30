Tunisie: Pourquoi - Les peaux de mouton...

29 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

La fête de l'Aïd s'est assez bien passée et même la nature a été assez clémente avec une température agréable contrairement à l'Hexagone où a sévi une véritable canicule. Du jamais vu !

Cela étant, c'est le comportement de certains de nos concitoyens qui laisse à désirer. Des montagnes de déchets un peu partout et qui débordaient carrément des bennes pour s'étaler sur les chaussées et les trottoirs environnants.

Mais ce qui désole le plus, ce sont ces peaux de mouton qu'on jette et qui, pourtant, une fois lavées, peuvent être exploitées, notamment la laine qui constitue une véritable richesse. Mais la nonchalance et la suffisance sont assez poussées chez quelques-uns.

Hélas, mille fois hélas !

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