Tunisie: Athlétisme / Championnat du monde IAAF 2027 - Dure sera la qualification

Le système vise à qualifier environ 40 % des athlètes grâce aux critères de qualification minimaux et 60 % grâce au classement mondial.

- Le Conseil de l'IAAF a approuvé le système de qualification et les critères d'inscription pour les championnats du Monde IAAF 2027 qui se dérouleront à Pékin du 11 au 19 septembre prochain.

Comme lors des précédents championnats du monde, le système de qualification reposera sur une combinaison de critères d'inscription et de classement mondial. Le système vise à qualifier environ 40 % des athlètes grâce aux critères de qualification minimaux et 60 % grâce au classement mondial. Pour ce qui nous concerne, nous pourrions compter sur une participation assez honnête compte tenu de la période de remise en ordre de cette discipline sportive reine. Nous pourrions compter sur quatre ou cinq représentants.

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A commencer par la championne tunisienne Maroua Bouzayani, revenue au pays le 25 mai, accompagnée de son entraîneur Yassine Bargougui, après une participation remarquable et l'établissement d'un nouveau record lors des compétitions de la Diamond League 2026. Ce 8'59"25 lui permet d'aller se positionner parmi les meilleurs du monde de la spécialité. Elle a décroché la troisième place lors de la première étape à Shanghai Keqiao (Chine), en établissant un nouveau record national en 8'58" 09 (6 points).

- Elle a terminé quatrième de la deuxième étape à Xiamen (Chine), en 8' 59" 25 (5 points).

Elle termine donc à la 3e place avec 11 points cumulés.

Bon début pour Ahmed Jaziri

Ahmed Jaziri a entamé sa saison par une quatrième place dans sa discipline de prédilection, le 3.000 m steeple, avec un temps de 8'27" 72. Ahmed Jaziri, qui évolue au sein de l'équipe Hoka NAZ Elite aux États-Unis, a terminé quatrième du 3.000 m steeple, avec un chrono de 8' 27" 72, lors de l'épreuve « LA Track Festival Silver Continental Tour » qui s'est déroulée à Los Angeles . Jaziri, âgé de 28 ans, qui a terminé cinquième aux Jeux olympiques de Paris en 2024 et a été finaliste aux Championnats du monde d'athlétisme de Tokyo en 2025, possède un record personnel de 8' 08" 02. Il se prépare à participer à plusieurs meetings d'athlétisme de la Diamond League en 2026, en vue d'événements majeurs, notamment les Jeux méditerranéens de Tarente (Italie) en août prochain, les Championnats du monde d'athlétisme de 2027 à Pékin (Chine) et les Jeux olympiques de Los Angeles de 2028.

Selma Bajia, 19 ans, étudiante à l'Université de Californie, effectue un retour remarquable après une blessure l'ayant éloignée des compétitions pendant deux ans, et après avoir quitté son Afrique du Sud natale pour les États-Unis afin de poursuivre ses études et son entraînement, a un honorable chrono sur 800 mètres féminin, avec 2' 05"76. Son précédent record personnel était de 2' 04" 66, établi lors d'une compétition en Afrique du Sud le 4 mars 2023.