Tunisie: Démission collective du comité directeur de l'US Monastir

L'Union Sportive Monastirienne (US Monastir) traverse une phase de transition après la démission collective de l'ensemble des membres de son comité directeur élu, a annoncé le secrétariat général du club le 29 mai 2026. Cette situation entraîne une vacance au niveau de la direction de l'association sportive.

Conformément à l'article 42 des statuts du club, une assemblée générale élective extraordinaire a été fixée au 30 juin 2026. Cette réunion aura pour objectif de procéder à l'élection d'une nouvelle instance dirigeante, avec l'ouverture officielle des candidatures selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Dans l'attente de cette échéance, le comité directeur démissionnaire continuera d'assurer la gestion des affaires courantes du club afin de garantir la continuité administrative et sportive.

Le secrétariat général a également lancé un appel à l'ensemble des supporters, partenaires et acteurs du club pour se mobiliser autour de l'US Monastir et contribuer à préserver sa stabilité durant cette période de transition.