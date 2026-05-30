Afrique: Souveraineté et nouvel ordre humaniste

29 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par Abdelkrim DERMECH

Lundi 25 mai 2026, la Journée mondiale de l'Afrique a été célébrée à travers le continent. L'occasion a permis de rappeler les enjeux majeurs liés à la souveraineté africaine, dans un contexte marqué par des défis structurels persistants : pauvreté, conflits prolongés, crises alimentaires et violences récurrentes.

- Rappelons que le Président Kaïs Saïed, fidèle à ses prises de position, a réaffirmé la fierté de la Tunisie d'appartenir à l'Afrique et a insisté sur la nécessité d'un nouvel ordre humaniste (Cf rencontre avec le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Olivier J.P. Nduhungirehe, le 15 /04/2026 ). Selon lui, il s'agit de dépasser les concepts anciens devenus obsolètes pour construire des principes adaptés aux réalités contemporaines, capables de garantir dignité et stabilité aux peuples africains.

Dans ses interventions, le Chef de l'État a régulièrement mis en avant le paradoxe d'un continent riche en ressources naturelles mais confronté à des difficultés durables. Il a souligné que l'Afrique ne pourra surmonter ces obstacles qu'en mobilisant ses propres compétences et en consolidant ses capacités internes, sans dépendre de soutiens extérieurs souvent aléatoires.

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La vision qu'il défend s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'avenir du projet panafricain. Kaïs Saïed rappelle fréquemment le «rêve inachevé» de l'unité africaine, porté depuis la création de l'Organisation de l'unité africaine (OUA). Malgré les dynamiques d'intégration engagées ces dernières années, il estime que cet objectif reste encore à concrétiser.

Ainsi, la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique a été l'occasion de réaffirmer une orientation constante : replacer la souveraineté au coeur des politiques africaines, en faisant de l'autosuffisance alimentaire, de la gestion rationnelle des ressources et de la solidarité régionale les piliers d'un avenir durable.

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