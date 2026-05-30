Tunisie: Mercato - Lugano et les Young Boys pistent Rayane Anane

Rayane Anane, ailier gauche polyvalent de l'Etoile Sportive du Sahel, est actuellement sous les radars de deux clubs suisses.

- Les deux écuries sont le FC Lugano et le BSC Young Boys qui ont manifesté leur intérêt pour le jeune Etoilé de 19 ans. Sous contrat avec l'ESS jusqu'en été 2029, Anane, international U23, s'illustre par sa vivacité et sa capacité à décrocher vers le milieu de terrain tout en s'adaptant rapidement au rôle qui lui est dévolu.

Evoluant dans un registre particulier , celui d'un joueur capable de briser les lignes et se projeter rapidement, Anane dispose d'une belle marge de progression et pourrait franchir un cap en Europe. Il faudra cependant débourser pas moins de 600.000 dollars pour engager la pépite du club phare du Sahel.

L'EST toujours sur Bouzamoucha ?

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L'Espérance Sportive de Tunis s'intéresse au profil de Sofyane Bouzamoucha depuis quelque temps déjà mais l'avenir proche nous dira si le doyen des clubs tunisiens passera à l'action. L'axial du FC Rouen est donc dans les petits papiers du club de Bab Souika depuis l'hiver dernier. En quête de renforts défensifs, l'EST prioriserait toujours Bouzamoucha, 26 ans, et encore redevable d'une année de contrat à Rouen.

Imperturbable dans les duels et assez bon relanceur, le joueur brille aussi par sa bonne lecture du jeu. Pisté aussi par Pau FC et le FC Annecy, Bouzamoucha devrait changer de projet cet été, soit rester en France ou tenter l'aventure en Ligue 1 tunisienne.

Du beau monde courtise Salem Bouajila

Salem Bouajila, jeune buteur des U19 de Göztepe, est courtisé par cinq clubs européens. Auteur de 11 buts lors de la saison écoulée, l'international U20 est dans les pensées de l'AEK Athènes, du Rayo Vallecano, du Hertha Berlin et du Rapid de Vienne. Attendons voir où débarquera la pépite tunisienne.