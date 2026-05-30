Tunisie: Jeux Méditerranéens 2026 - Groupes relevés pour la Tunisie et les sélections maghrébines

29 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le tirage au sort du tournoi masculin de football des Jeux Méditerranéens de Tarente-2026, prévus du 21 août au 3 septembre prochains, effectué vendredi, a placé la Tunisie dans le groupe A avec le Maroc, la Turquie et la Macédoine du Nord.

Le groupe B est composé de l'Italie, de l'Algérie, du Kosovo et de l'Albanie.

Chez les dames, le tirage au sort a donné lieu à un groupe A composé de l'Espagne, du Portugal, du Maroc et de l'Algérie, et un groupe B formé de l'Italie, de la Slovénie et du Kosovo.

Le tournoi de football se déroulera du 24 août au 1er septembre au stade Giovanni Paolo II, à Francavilla Fontana.

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