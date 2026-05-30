Tunisie: Jeux Méditerranéens 2026 - Groupes relevés pour la Tunisie et les sélections maghrébines

Le tirage au sort du tournoi masculin de football des Jeux Méditerranéens de Tarente-2026, prévus du 21 août au 3 septembre prochains, effectué vendredi, a placé la Tunisie dans le groupe A avec le Maroc, la Turquie et la Macédoine du Nord.

Le groupe B est composé de l'Italie, de l'Algérie, du Kosovo et de l'Albanie.

Chez les dames, le tirage au sort a donné lieu à un groupe A composé de l'Espagne, du Portugal, du Maroc et de l'Algérie, et un groupe B formé de l'Italie, de la Slovénie et du Kosovo.

Le tournoi de football se déroulera du 24 août au 1er septembre au stade Giovanni Paolo II, à Francavilla Fontana.