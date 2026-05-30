Tunisie: Le programme musical du B7L9 - Entre expérimentations et performances

« Plus qu'une simple série de concerts, cette initiative entend accompagner les artistes dans l'ensemble de leur processus créatif, depuis les phases de recherche et de répétition jusqu'à l'enregistrement et la scène », notent les organisateurs.

Le Centre d'art contemporain B7L9 poursuit son engagement en faveur des scènes musicales indépendantes avec un programme estival qui place la création sonore au coeur de son activité culturelle. «Plus qu'une simple série de concerts, cette initiative entend accompagner les artistes dans l'ensemble de leur processus créatif, depuis les phases de recherche et de répétition jusqu'à l'enregistrement et la scène.», notent les organisateurs.

Au centre de cette dynamique se trouve le Delia Studio, un espace de production intégré au B7L9, devenu en quelques mois un véritable laboratoire pour des artistes émergents et confirmés de la région. Plusieurs groupes et musiciens y ont récemment développé leurs projets avant de les présenter au public, parmi lesquels Leper King, Illbucks et Habiiibiji. Une manière pour le centre de défendre une approche plus durable de la création musicale, où la performance scénique apparaît comme l'aboutissement d'un travail de fond plutôt qu'un événement isolé.

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Cet été, cette démarche se prolongera avec l'arrivée à Tunis des Delia Sessions, un cycle de rencontres musicales fondé sur l'expérimentation, l'improvisation et la spontanéité artistique. «Pensées comme des espaces de liberté, ces sessions permettront aux artistes invités de développer des propositions sonores sans contraintes de format ou de durée.», soulèvent les initiateurs du programme.

Deux univers musicaux ouvriront cette nouvelle édition au sein du nouveau Delia Studio du B7L9 Art Centre. Le projet Aurora Music proposera une fusion entre textures électroniques, percussions organiques et influences traditionnelles, portée par la voix de Nessrine et les compositions rythmiques de Wael Jabeur. A travers cette recherche sonore hybride, les artistes explorent les points de rencontre entre héritage musical et expérimentation contemporaine.

Autre invitée de ces sessions: l'artiste AZA, dont le travail mêle écriture, composition et performance vocale dans une approche intime et sensible. Nourrie par un parcours marqué par l'étude du piano et diverses collaborations artistiques, sa pratique se distingue par une attention particulière à l'émotion et à la narration musicale.

A l'issue de chaque session, un concert ouvert au public permettra de découvrir les créations les plus récentes des artistes dans une configuration live privilégiant la proximité, l'instant et l'échange direct avec les spectateurs.