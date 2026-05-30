Tunisie: Kairouan et Shaoxing deviennent officiellement villes jumelées

La ville de Kairouan en Tunisie et la ville de Shaoxing en Chine sont désormais officiellement jumelées, a annoncé l'Ambassade de Chine en Tunisie.

Cette décision marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations de coopération entre les collectivités locales des deux pays.

Située dans l'est de la Chine, la ville de Shaoxing est l'une des plus anciennes du pays, avec une histoire de plus de 2 500 ans.

Elle est reconnue pour son riche patrimoine historique et culturel, constituant un centre important de la civilisation chinoise.

Ce jumelage s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre la Tunisie et la Chine, visant à renforcer les échanges culturels, économiques et institutionnels.

Les relations entre les gouvernements locaux des deux pays connaissent ainsi une dynamique croissante, marquée par une intensification des coopérations bilatérales.

Selon l'Ambassade de Chine en Tunisie, cette initiative illustre la volonté commune de développer des échanges durables et de promouvoir une meilleure connaissance mutuelle entre les deux peuples.