Congo-Kinshasa: Foot - Véron Mosengo et ses vice-présidents effectuent leur première tournée à Boende et Mbandaka

La nouvelle équipe dirigeante de la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA) a choisi les villes de Boende et de Mbandaka pour son premier voyage officiel.

Véron Mosengo-Omba, accompagné de ses vice-présidents Amadou Diaby et Dayoni Wawa, a affirmé jeudi 28 mai effectuer ce déplacement afin de palper du doigt les réalités du football dans cette partie du pays.

Le ministre des Relations avec le Parlement, Guy Loando Mboyo, originaire de la région, fait également partie de la délégation.

Le nouveau patron de la FECOFA explique que cette tournée s'inscrit dans la vision de développer le football à la base et d'encadrer la jeunesse dans toutes les provinces du pays.

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A Boende, dans la province de la Tshuapa, la délégation a visité le stade Guy Loando, construit grâce aux fonds propres de la Fondation WIDAL.

Doté d'une pelouse synthétique moderne, ce stade constitue la principale infrastructure sportive de la province, capable d'accueillir les rencontres du championnat provincial.

A cette occasion, des équipements sportifs, des maillots et des ballons ont été remis aux équipes locales.

La tournée s'est ensuite poursuivie à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, où la délégation a été reçue par le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu, ainsi que par plusieurs autorités sportives locales.

Les responsables de la FECOFA ont visité le stade Bakusu, infrastructure historique de la Grande Équateur, actuellement en pleine réhabilitation grâce à la Fondation WIDAL. La nouvelle pelouse synthétique, les poteaux récemment installés et les travaux de modernisation des installations sanitaires ont été présentés à la délégation. Les vestiaires et les gradins devraient également être rénovés dans les prochains mois.

Au terme de cette tournée, Véron Mosengo-Omba a insisté sur la nécessité de faire vivre le football dans toutes les provinces de la République, réaffirmant sa volonté de travailler pour le développement du sport à la base durant son mandat à la tête de la FECOFA.