Congo-Kinshasa: Ancien gouverneur de la BCC, Jean-Claude Masangu salue la mémoire de Banza Mukalay, 10 ans après sa disparition

L'ancien gouverneur de la Banque Centrale du Congo, Jean-Claude Masangu, a salué la mémoire du feu Banza Mukalay Sungu.

Au cours d'une cérémonie organisée au Congo Fleuve Hôtel, jeudi 28 mai, Jean-Claude Masangu a rappelé que l'illustre disparu était un homme politique chevronné, ayant consacré 33 ans de sa vie à la scène politique congolaise.

Selon lui, Banza Mukalay portait une vision politique claire pour la RDC, fondée sur des valeurs fondamentales.

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Il avait été élu député national pour la première fois à l'âge de 29 ans, avant d'occuper à six reprises des fonctions ministérielles.

Auteur de plus de dix ouvrages, l'ancien ministre de la Culture et des Arts avait fondé en 2006 le parti Union pour le Développement du Congo (UDCO). Ce parti était implanté dans six provinces : Kinshasa

Kongo Central

Grand Bandundu

Nord-Kivu

Sud-Kivu

Grand Katanga.

Formation politique d'envergure nationale, l'UDCO comptait six sièges à l'Assemblée nationale, deux au Sénat, ainsi que quatre députés provinciaux au sein de l'Assemblée provinciale du Grand Katanga.