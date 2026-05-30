Congo-Kinshasa: La RDC lance le logiciel « Logimev » pour la gestion numérique de ses produits de santé

La RDC digitalise la gestion de l'information logistique de ses produits de santé. Elle a officiellement lancé, ce vendredi 29 mai à Kinshasa, le logiciel Logimev, dans le cadre d'une nouvelle réforme.

Avec l'appui de l'UNICEF et de GAVI, cet outil numérique permet le suivi des stocks avec une visibilité en temps réel sur les médicaments et intrants médicaux disponibles, évitant ainsi les ruptures de stock ou le gaspillage lié à la péremption.

Cette plateforme facilitera également la gestion des commandes grâce à l'automatisation et à la centralisation des demandes d'approvisionnement des structures de santé vers les coordinateurs et distributeurs.

Pour l'UNICEF, la mise en oeuvre de Logimev aide le pays à assurer la continuité du service de vaccination en vue d'une protection maximale des populations.

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« Pour le PEV, la disponibilité continue des vaccins et autres intrants de vaccination constitue une priorité essentielle afin d'assurer la continuité du service de vaccination et, par ricochet, la protection de notre population », a indiqué Dr Augustin Milabyo.

Le représentant de l'UNICEF, Dr Thomas Noel Gaha estime que le succès de cette réforme dépendra de sa gestion durant la phase pilote.

"La pahse pilote doit être documenté avec rigueur. Le succès, les difficultés, les ajustements nécessaires, les questions de connectivité, de référentiel, de gouvernance et de supervision doivent être suivies de près. L'UNICEF réaffirme tout son soutien au ministère de la Santé et au Gouvernement et tout l'accompagnement durant tout ce processus de la mise en place de Logimev ", a-t-il fait savoir.

Alors que Dr Patou Musumari, directeur de l'organisation internationale Village Reach, structure de mise en eouvre de ce projet, souligne que ce projet représente un investissement dans le renforcement des capacités nationales.

Il a estimé que ce projet constitue un investissement dans le renforcement des capacités nationales et dans la construction d'un système durable, capable d'évoluer selon les besoins du pays.

Pour sa part, le secrétaire général à la Santé rappelle que la mise en oeuvre de cette plateforme s'inscrit dans la vision du Plan national de développement sanitaire et de prévoyance sociale 2024-2033, qui vise à doter le pays d'un système intégré capable de fournir des données fiables en temps réel pour une meilleure prise de décision.

Lancée à Kinshasa et au Maniema en phase expérimentale, cette initiative nécessite 13 millions USD pour être étendue à l'ensemble du territoire national.