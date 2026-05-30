Congo-Kinshasa: Poursuite des travaux d'extension de l'usine de captage et de traitement d'eau de Kamina

L'entreprise CREC8, sous-traitant de SISC SA, et le Service national poursuivent les travaux d'extension de l'usine de captage et de traitement d'eau potable de Kamina, dans la province du Haut-Lomami.

A l'issue d'une visite effectuée jeudi 28 mai, le directeur de la Direction des projets sino-congolais, Dominique Mikiya Mulumba, a constaté sur place l'avancement des travaux d'embellissement du site et d'excavation de la fouille.

Ces travaux sont réalisés en prévision de la pose des tuyaux destinés à relier l'usine de captage et de traitement d'eau potable de Kamina au château d'eau existant.

Accompagnée de la direction provinciale de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) Haut-Lomami, la délégation a inspecté les différentes installations de cette infrastructure hydraulique, conçue pour améliorer durablement l'approvisionnement en eau potable dans la ville de Kamina.

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Selon le directeur provincial, l'usine sera alimentée par une puissance d'environ 0,5 mégawatt et disposera d'une capacité de production estimée entre 7 000 et 10 000 m³ d'eau potable par jour.

Il a expliqué que l'eau brute sera captée dans la rivière Lovoï grâce à un ouvrage de prise d'eau aménagé en amont. Trois groupes motopompes de relevage assureront l'acheminement de cette eau vers l'usine de traitement.

Une fois dans l'usine, a précisé Dominique Mikiya Mulumba, l'eau passera par plusieurs étapes de traitement avant sa distribution à la population. La première phase consistera en une aération, permettant la déferrisation de l'eau par oxydation du faible taux de fer qu'elle contient.

« La deuxième étape sera consacrée à la décantation, afin d'éliminer les matières en suspension grâce au procédé de floculation. Enfin, la phase de filtration permettra l'épuration finale de l'eau en retenant les particules résiduelles avant son acheminement vers le réseau de distribution. Après traitement, l'eau potable sera refoulée vers le château d'eau par trois groupes motopompes multicellulaires de grande capacité, à travers des conduites en fonte ductile DN 400 destinées à alimenter plusieurs quartiers de la ville de Kamina », a-t-il souligné.

Cette usine en renovation représente l'un des projets majeurs d'approvisionnement en eau potable dans le Haut-Lomami et devrait contribuer à renforcer l'accès des habitants de Kamina à une eau traitée répondant aux normes de qualité.

Au terme des échanges, les représentants de l'ACGT, du ministère provincial des Infrastructures du Haut-Lomami, de la REGIDESO ainsi que l'entreprise CREC-9, sous-traitante de SISC SA, ont exprimé leur satisfaction quant à l'avancement des travaux d'installation de cette usine.