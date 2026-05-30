Congo-Kinshasa: Ebola - Le Royaume-Uni affirme mobiliser 29 millions USD pour la riposte en RDC

Le Royaume-Uni annonce avoir déjà mobilisé 21 millions de livres sterling, soit près de 29 millions de dollars américains, pour soutenir la lutte contre Ebola en RDC.

En visite à Brazzaville et à Kinshasa du 26 au 28 mai, la ministre britannique du Développement international et de l'Afrique, la baronne Jenny Chapman, a échangé avec les autorités congolaises et les partenaires impliqués dans la riposte.

Les discussions de Brazzaville ont également porté sur la mobilisation des financements et la coordination régionale afin d'éviter la propagation de la maladie dans les pays voisins.

A Kinshasa, la ministre britannique a rencontré le Président Félix Tshisekedi, des partenaires humanitaires ainsi que le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Londres, cet appui vise notamment à renforcer la surveillance sanitaire, soutenir les équipes médicales et améliorer la prise en charge des populations affectées.

Le Royaume-Uni appuie également la RDC dans plusieurs projets structurants, dont le programme GCIEP (Green City Integrated Empowerment Program). Ce projet pilote, présenté le 23 février, vise à transformer la capitale congolaise en une ville plus résiliente, en s'attaquant prioritairement à la gestion des déchets, à la mobilité et aux inondations.

Contrairement à d'autres initiatives souvent limitées à des études théoriques, le GCIEP se veut résolument opérationnel.