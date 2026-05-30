Congo-Kinshasa: Recensement en RDC - Plaidoyer pour la mutualisation des données entre l'ONIP, la CENI et l'INS

29 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Des analystes, experts et acteurs du secteur ont insisté, jeudi 28 mai, sur la nécessité de renforcer la mutualisation des données entre l'Office national d'identification de la population (ONIP), la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et l'Institut national de la statistique (INS), afin d'améliorer l'efficacité du processus de recensement en RDC.

Ils ont partagé leurs analyses lors d'une table ronde organisée à Kinshasa par l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence (Ebuteli).

A travers ce forum, cette structure citoyenne a voulu cerner les défis liés au processus de recensement et leurs conséquences sur le calendrier électoral, comme l'a expliqué Soraya Odiah, chargée de projet à Ebuteli.

Pour sa part, Serge Moulindoua, expert juriste à l'ONIP, a annoncé le prochain lancement des opérations d'identification de la population et de la délivrance de la carte d'identité nationale à travers le pays.

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Il a toutefois reconnu l'insuffisance des moyens prévus dans le budget 2026, précisant que le gouvernement mise sur un partenariat public-privé pour financer ce projet.

Suivez un extrait de son allocution :

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Selon Soraya Odiah, Ebuteli publiera prochainement une note d'analyse intitulée « Éclairer l'avenir ».

Ce document mettra à la disposition de la société civile des données et des pistes de solutions afin de renforcer le plaidoyer en faveur des réformes institutionnelles et électorales.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

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