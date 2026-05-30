Congo-Kinshasa: LINAFOOT/Play-Offs - VClub et Mazembe se neutralisent, FC Les Aigles prend la tête du classement

L'AS VClub de Kinshasa et le TP Mazembe se sont neutralisés (0-0), vendredi 29 mai au stade Tata Raphaël de Kinshasa, lors de la 8e journée de la phase de Play-Offs du championnat national de football.

Ce score de parité freine l'élan des deux clubs : Vita Club totalise désormais 13 points, tandis que Mazembe en compte 17.

Dans les mêmes installations, le FC Les Aigles du Congo a battu Céleste FC sur le score de 3 buts à 1.

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Cette victoire permet aux Aigles du Congo de renforcer leur position et d'envoyer un signal fort à leurs concurrents directs dans la course au sacre. Les Samouraïs comptent actuellement 18 points.

A Lubumbashi, le FC Lupopo et Maniema Union se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Malgré quelques occasions de part et d'autre, aucune équipe n'a réussi à faire la différence.

Dans la dernière rencontre de la journée, le CS Don Bosco et l'AS Simba ont également partagé les points (0-0), illustrant la prudence tactique adoptée par plusieurs équipes lors de cette phase décisive du championnat.

Une course au titre toujours ouverte

Avec trois matchs nuls sur quatre rencontres, cette 8e journée reflète l'équilibre qui règne entre les clubs engagés dans ces play-offs. Chaque point compte désormais et la moindre victoire pourrait faire basculer le classement.

Classement après la 8e journée

1er : Aigles du Congo (LAC) - 18 points (différence de buts +10)

2e : TP Mazembe - 17 points (+9)

3e : CS Don Bosco - 14 points (+1)

4e : AS Vita Club - 13 points (-1)

5e : Maniema Union - 10 points (-4)

6e : Saint-Éloi Lupopo - 9 points (-1)

7e : AS Simba - 6 points (-3)8e

8e: Céleste FC - 1 point (-11)