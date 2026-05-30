Congo-Kinshasa: Riposte contre la 17ème épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC

analyse

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Mais, nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la tenue de la 11ème édition d'Expo Béton RDC à Kalemie.

En effet, la ville de Kalemie dans la province du Tanganyika accueille depuis mercredi 27 mai 2026, la 11ème édition d'Expo Béton RDC, le plus grand salon professionnel dédié à la construction, aux infrastructures et aux mines.

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Jusqu'à ce samedi 30 mai, décideurs gouvernementaux, experts et investisseurs se réunissent autour d'un thème stratégique : "Kalemie, capitale du lithium et carrefour stratégique au coeur des corridors africains". L'enjeu est de taille : connecter les provinces aux grands réseaux de transport du continent et attirer des investissements majeurs.

A cette occasion, Sama Lukonde, Président du Sénat et représentant le chef de l'Etat a la cérémonie, a salué les efforts fournis par Expo Beton pour interpeller les différents acteurs à s'engager dans une dynamique de développement durable et planifiée des infrastructures dans le respect d'une urbanisation responsable et qui tient compte de l'environnement.

« Kalemie est à la croisée des chemins de cette dynamique de leur développement au regard des diverses ressources minières, notamment le lithium, minerai stratégique du moment », a-t-il poursuivi.

Pour lui, la province du Tanganyika offre des atouts formidables pour impulser la réalisation des infrastructures dans cette adéquation alliée avec l'exploitation des ressources minières.

1er sujet : Lutte contre l'épidémie a virus d'Ebola en RDC.

2ème sujet : Crise sécuritaire au Kivu avec en arrière-plan, la non-application des protocoles convenus en Suisse dans le cadre du processus de Doha.

3ème sujet : Controverse autour de la réforme constitutionnelle en RDC.

Invités :

-Nicaise Kibel'Bel Oka, Journaliste. Il est Editeur du Journal « les Coulisses ». Il est auteur de plusieurs ouvrages notamment « Les rebellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024 ».

-Adrien Zawadi, président honoraire de la Société civile du Sud-Kivu.

-Et en ligne depuis la ville de Paris, Capitale de la France, Anna Sylvestre, Journaliste au journal « Le Monde ». Elle est cheffe du service Afrique.

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