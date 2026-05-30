Afrique: Distinction - Un diplôme d'honneur décerné au président de l'ADS

Le président de l'organisation non gouvernementale (ONG) Assistance au développement social (ADS), Delys Ibara, a récemment réceptionné des mains du promoteur de la chaîne TPAV Média, Bienvenu Sax Gampio Pioganth, un diplôme d'honneur couronnant ses efforts dans l'amélioration des conditions de vie de la population défavorisée et de la formation.

Au nom de toute l'équipe qui l'accompagne, le promoteur de la chaîne de télévision en ligne TPAV Media a remis le certificat au lauréat en ces termes : « M. Delys Ibarra, président de l'ONG Assistance au développement social, ce diplôme d'honneur est fièrement décerné à vous pour les services rendus ».

Réceptionnant son diplôme d'honneur, le président de l'ADS a traduit sa grande émotion. « Cette distinction représente pour moi un encouragement très précieux et une reconnaissance des efforts accomplis. Donc, je ne peux qu'être content et je pense qu'on va toujours continuer dans ce même élan si Dieu nous donne les moyens nécessaires. Une fois encore de plus, je remercie l'équipe TPAV Media, pour son organisation et sa marque de reconnaissance à ma modeste personne », s'est réjoui le récipiendaire.

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Enregistrée auprès du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, l'ONG ADS est une organisation humanitaire oeuvrant pour l'amélioration des conditions de vie de la population défavorisée. Ses actions portent, entre autres, sur la fourniture d'oeuvres sociales dans les domaines de la santé, de l'éducation, ainsi que dans la lutte contre la famine et la pauvreté. Elle est également engagée dans la sensibilisation et la formation de la population sur les maladies endémiques et les pandémies telles que le paludisme, le choléra et le VIH.

Au nombre des actions à mettre à son actif, il y a le lancement, le 13 décembre 2024 à Brazzaville, d'une campagne gratuite de soins destinée aux personnes du 3e âge et aux plus démunies, en partenariat avec le Centre médico-social Jaune (CMSJ). Une initiative qui visait à offrir des consultations, réaliser des bilans de santé et fournir des traitements à des tarifs réduits aux patients.

« Soucieux de la population congolaise en matière de nutrition et des maladies, le président de l'ADS a eu à signer un partenariat sur l'accompagnement des malades en médicalements et des agents qui y travaillent financièrement. Tous ensemble, nous oeuvrons pour la lutte contre les maladies et pour maintenir la bonne santé de la population congolaise », a témoigné le responsable du CMSJ.

Promoteur du groupe Brazza santé, le Dr Simplice garde lui aussi un témoignage positif du président de l'ADS. Virologue de formation, il s'occupe des maladies intimes. « Brazza santé s'occupe des maladies virales, les intimités hommes et femmes, l'infertilité, la stérilité, les infections. Chez les hommes, nous traitons les faiblesses et autres. Je dis merci à ADS qui nous a permis de nous installer. Sa subvention nous a permis de nous lancer. Je suis sûr qu'elle continuera à nous soutenir pour développer notre activité et présenter le projet au monde », a-t-il plaidé.