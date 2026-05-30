Afrique: Distinction - Francine Ntoumi élevée au rang de chevalière de la Légion d'honneur

29 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Merveille Jessica Atipo

L'émotion était palpable lors de la cérémonie de remise des insignes de chevalière de la Légion d'honneur à la Pre Francine Ntoumi, le 28 mai à Brazzaville.

En distinguant cette scientifique congolaise de renommée internationale, la France a salué un parcours exceptionnel marqué par l'excellence, l'engagement et la transmission du savoir.

Dans son allocution, l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi, a retracé l'itinéraire remarquable de la chercheuse, depuis ses études à Brazzaville jusqu'aux plus hautes sphères de la recherche scientifique mondiale. Formée en France, titulaire d'un doctorat en sciences de l'ancienne Université Pierre-et-Marie-Curie, Francine Ntoumi a consacré sa carrière à la lutte contre le paludisme et au renforcement des capacités de recherche en Afrique.

De l'Institut Pasteur de Paris aux centres de recherche du Gabon, de l'Allemagne aux Pays-Bas, en passant par la Tanzanie, elle a occupé des responsabilités

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Une distinction qui réveille une histoire personnelle

Très émue, Francine Ntoumi a accueilli cette reconnaissance comme un hommage à un parcours commencé dès l'adolescence. « Cette distinction vient réveiller une histoire personnelle, scientifique et humaine intimement liée à la France », a-t-elle confié.

La scientifique a évoqué avec émotion ses parents qui, alors qu'elle n'avait que 12 ans, avaient fait le choix courageux de l'envoyer poursuivre ses études en France. Une pensée particulière est allée à son père disparu, qu'elle imagine comme « l'homme le plus heureux » en cette soirée.

Réaffirmant sa conviction qu'une science africaine ambitieuse doit contribuer aux réponses aux grands défis sanitaires du continent, elle a plaidé pour des partenariats fondés sur le respect mutuel et le partage des connaissances.

À travers cette distinction, a-t-elle conclu, c'est aussi l'amitié entre la France et le Congo ainsi que la place croissante de l'Afrique dans la production mondiale du savoir scientifique qui sont célébrées.

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