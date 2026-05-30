Afrique: Distinction - Francine Ntoumi élevée au rang de chevalière de la Légion d'honneur

L'émotion était palpable lors de la cérémonie de remise des insignes de chevalière de la Légion d'honneur à la Pre Francine Ntoumi, le 28 mai à Brazzaville.

En distinguant cette scientifique congolaise de renommée internationale, la France a salué un parcours exceptionnel marqué par l'excellence, l'engagement et la transmission du savoir.

Dans son allocution, l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi, a retracé l'itinéraire remarquable de la chercheuse, depuis ses études à Brazzaville jusqu'aux plus hautes sphères de la recherche scientifique mondiale. Formée en France, titulaire d'un doctorat en sciences de l'ancienne Université Pierre-et-Marie-Curie, Francine Ntoumi a consacré sa carrière à la lutte contre le paludisme et au renforcement des capacités de recherche en Afrique.

De l'Institut Pasteur de Paris aux centres de recherche du Gabon, de l'Allemagne aux Pays-Bas, en passant par la Tanzanie, elle a occupé des responsabilités

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Une distinction qui réveille une histoire personnelle

Très émue, Francine Ntoumi a accueilli cette reconnaissance comme un hommage à un parcours commencé dès l'adolescence. « Cette distinction vient réveiller une histoire personnelle, scientifique et humaine intimement liée à la France », a-t-elle confié.

La scientifique a évoqué avec émotion ses parents qui, alors qu'elle n'avait que 12 ans, avaient fait le choix courageux de l'envoyer poursuivre ses études en France. Une pensée particulière est allée à son père disparu, qu'elle imagine comme « l'homme le plus heureux » en cette soirée.

Réaffirmant sa conviction qu'une science africaine ambitieuse doit contribuer aux réponses aux grands défis sanitaires du continent, elle a plaidé pour des partenariats fondés sur le respect mutuel et le partage des connaissances.

À travers cette distinction, a-t-elle conclu, c'est aussi l'amitié entre la France et le Congo ainsi que la place croissante de l'Afrique dans la production mondiale du savoir scientifique qui sont célébrées.