Congo-Brazzaville: Coopération - Le Congo pourra bénéficier de l'expertise japonaise dans l'enseignement technique

Le représentant résident à Kinshasa de l'Agence japonaise de coopération internationale, Kelichi Okitsu, a annoncé, le 27 mai à Brazzaville, à l'occasion d'une audience accordée par le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Gustave Fulgence René Adicolle Goum, l'ambition de cette agence d'étendre ses activités au Congo.

L'échange entre les deux hommes a porté sur l'importance de l'enseignement technique et professionnel ainsi que sur celle des activités de l'agriculture et de l'aquaculture.

Le représentant de l'Agence de coopération internationale du Japon basée à Kinshasa, Kelichi Okitsu, a souligné la possibilité d'étendre la formation sous régionale. Selon lui, l'agence pourrait faire bénéficier au ministère congolais de l'Enseignement technique et professionnel de la formation institutionnelle pour permettre à ses cadres de mieux mener leurs activités.