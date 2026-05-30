Sénégal: Centenaire de Abdoulaye Wade - les hommages du président Bassirou Diomaye Faye

29 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un hommage appuyé à Abdoulaye Wade, à l'occasion du centenaire de ce dernier célébré ce 29 mai 2026.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le chef de l'État a souligné la place singulière qu'occupe l'ancien président dans l'histoire politique nationale. « Le Président Abdoulaye Wade a cent ans aujourd'hui. La République du Sénégal, elle, n'en a pas encore soixante-dix - et découvre qu'elle est plus jeune que l'homme dont la vie se confond avec la sienne », a écrit Bassirou Diomaye Faye.

Le président de la République a également insisté sur la contribution de l'ancien chef de l'État à la construction du pays, estimant qu'il « a vu naître » le Sénégal indépendant et « aidé à le faire grandir ».

Au nom de la Nation, Bassirou Diomaye Faye a adressé ses prières et voeux à l'ancien dirigeant sénégalais. « Je souhaite au Président Abdoulaye Wade un centenaire de paix, de sérénité et de lumière, et je prie Dieu de nous le laisser longtemps encore », a-t-il déclaré, avant de conclure par un « Jërëjëf, Président Wade ».

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