Sénégal: Prière de la Tabaski à Bignona - L'Imam El Hadji Fansou Bodian appelle à la solidarité et à la paix

29 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Kadidiatou SONKO (Correspondante)

- La place publique Moussa Coly, a accueilli ce jeudi 28 mai, comme à l'accoutumée, unfansoufqe foule de fidèles venus accomplir la prière de la Tabaski, sous la conduite de l'imam ratib du département de Bignona, El Hadji Fansou Bodian, en présence du préfet de Bignona Mamadou Khouma.

Dans son sermon, le guide religieux a insisté sur des valeurs fondamentales telles que la solidarité, le respect des parents, la paix et la cohésion sociale. L'Imam ratib de Bignona a, à cette occasion, invité chaque individu à cultiver l'entraide et le vivre-ensemble au sein de la communauté. La fête de Tabaski a été marquée par la ferveur, le recueillement et l'émotion suscitée par les retrouvailles entre frères musulmans et l'histoire du sacrifice du mouton qui est à l'origine de cette célébration.

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