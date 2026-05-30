Burkina Faso: Salon mondial de l'industrie intelligente 2026 - Promouvoir l'intégration profonde de l'innovation technologique

29 Mai 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Salon mondial de l'industrie intelligente 2026 a ouvert ses portes le 28 mai à Tianjin en Chine.

La cérémonie d'ouverture a connu la participation de plusieurs personnalités dont Chen Min'er, secrétaire du Comité municipal du Parti communiste chinois (PCC), Wan Gang, Président de l'Association chinoise pour la science et la technologie, Zheng Xiangdong, Maire adjoint de Chongqing et Li Xiaohong, Président de l'Académie chinoise d'ingénierie.

Le président chinois Xi Jinping accorde une grande importance au développement de l'intelligence artificielle. Chen Min, secrétaire du Comité municipal du Parti communiste chinois (PCC) l'a rappelé lors de son discours à la cérémonie d'ouverture du Salon mondial de l'industrie intelligente 2026. A l'occasion, il a appelé à garder à l'esprit les instructions du président et à saisir l'opportunité de cette rencontre pour promouvoir l'intégration profonde de l'innovation technologique en matière d'intelligence artificielle et cultiver de nouvelles formes d'économie intelligente pour mieux soutenir un développement économique et social de haute qualité. « Nous espérons sincèrement travailler main dans la main avec des amis de tous les pays et des personnes de tous horizons pour partager les nouvelles opportunités de l'ère de l'intelligence et créer un nouvel avenir pour l'économie intelligente », a-t-il indiqué.

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Wan Gang, Président de l'Association chinoise pour la science et la technologie a quant à lui souligné qu'en 2026, le développement de l'intelligence artificielle se trouve à un stade critique de transition entre les « percées technologiques » et l'« intégration sociale ». De son avis, en même temps que la recherche fondamentale s'approfondit vers la cognition et la collaboration, les défis en matière de développement et de gouvernance s'intensifient. Pour lui, le Salon mondial de l'industrie intelligente constitue une plateforme importante pour observer le monde, découvrir les réalisations, échanger des idées, élaborer des propositions et rechercher un consensus. « Travaillons ensemble pour promouvoir le développement de l'industrie mondiale de l'intelligence vers une plus grande ouverture, l'inclusion et des résultats gagnant-gagnant », a-t-il déclaré.

Zheng Xiangdong Maire adjoint de Chongqing a marqué la disponibilité de sa municipalité à explorer avec l'ensemble des parties prenantes les nouvelles voies de l'industrie intelligente afin de promouvoir une coopération ouverte dans le domaine de l'intelligence.

Liu Liehong Président de l'Académie chinoise d'ingénierie a souligné que les ensembles de données de haute qualité constituent les ressources fondamentales et les moteurs de l'innovation pour la modernisation intelligente.

 

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