Gabon: Miss et Mister Gabon France 2025 - La diaspora gabonaise mise sur la jeunesse et la CAN pour son grand concours

À l'heure où la Coupe d'Afrique des Nations 2025 mobilise tout le continent, la diaspora gabonaise en France lance l'édition 2025 de Miss et Mister Gabon France. Un concours qui veut aller au-delà des podiums pour faire de ses lauréats de véritables ambassadeurs de la jeunesse gabonaise.

Le concours sera sous le signe de la CAN 2025. L'édition de cette année s'inscrit directement dans l'élan de la CAN 2025. L'idée : célébrer l'alliance entre beauté, esprit de compétition, culture et fierté panafricaine.

Pour le comité d'organisation, il ne s'agit plus uniquement d'élire un(e) représentant(e) de beauté. L'objectif est de désigner un(e) ambassadeur(drice) qui incarne le dépassement de soi, l'unité et le rayonnement du Gabon. Une jeunesse gabonaise décrite comme "vibrante, compétitive et enracinée".

Jesse Guillot : "Un vecteur puissant de notre culture"

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Dans son mot de lancement, la présidente du comité, Jesse Guillot, revendique une vision exigeante du concours :

« C'est avec une immense fierté et un engagement profond que nous lançons cette édition 2025, placée sous le signe de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce rendez-vous exceptionnel illustre parfaitement la richesse et la diversité de notre diaspora, ainsi que son attachement aux valeurs de compétition, de solidarité et d'excellence.

Ce concours est bien plus qu'un simple événement de beauté. Il est un vecteur puissant de notre culture, une plateforme où la jeunesse gabonaise peut s'exprimer, grandir et s'épanouir tout en portant haut les couleurs du Gabon. Ensemble, nous voulons encourager le leadership, la responsabilité sociale et la passion, à travers des candidat(e)s qui incarnent fièrement notre identité. »

Jesse Guillot appelle la communauté à se mobiliser : « Je vous invite toutes et tous à nous rejoindre dans cette belle aventure, à soutenir nos jeunes talents, et à célébrer la beauté et la compétition dans un esprit d'unité et de fierté panafricaine ».

Des prix pensés pour l'après-couronne

Le comité a voulu doter les lauréats 2025 d'un mandat concret. Miss et Mister Gabon France 2025 bénéficieront de :

- Voyages : Un séjour au Gabon en 2027 et un voyage en Europe prévu pour la rentrée 2026-2027

- Mandat : Contrat d'ambassadeur culturel 2026-2027 et prise en charge par le comité durant 2 ans dans l'exercice de leurs fonctions

- Dotations : Enveloppe de 1000€, un an d'abonnement Netflix et différents lots offerts par les partenaires

- Visibilité & formation : Exposition médiatique renforcée TV, web, presse diasporique + accompagnement en prise de parole, image et montage de projets de mandat

- Insertion pro : Six mois d'accompagnement à la quête d'emploi.

Avec ce dispositif, Miss et Mister Gabon France 2025 se veut une rampe de lancement. La compétition est lancée : à la diaspora de révéler ses ambassadeurs.