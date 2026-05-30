Ile Maurice: Khushal Lobine cite l'éditorial de l'express

29 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

C'est en citant l'éditorial «Vers une République adulte» que le leader des Nouveaux Démocrates, Khushal Lobine, a conclu son intervention au Parlement ce vendredi soir, au terme d'une intervention bien argumentée et fouillée.

«Pendant longtemps, à Maurice, la Constitution a été traitée comme un texte sacré que l'on cite davantage qu'on ne questionne. Un héritage, un cadre, avant tout un compromis historique. Mais rarement comme ce qu'elle devrait être dans une démocratie moderne : un contrat moral entre un peuple et l'État qui le gouverne. Le «Constitutional Review Commission Bill», présenté ce mardi au Parlement, marque, à cet égard, un tournant politique et civilisationnel. Non pas parce qu'il modifie déjà la Constitution, mais parce qu'il reconnaît enfin publiquement ce que beaucoup savaient tout bas depuis des décennies : notre République est arrivée au bout d'un cycle institutionnel hérité de 1968 dans un contexte colonial et décolonial», a-t-il soutenu en citant l'éditorial de Nad Sivaramen, rédacteur en chef de l'express et directeur des publications de La Sentinelle.

Interrogé, Nad Sivaramen a salué ce geste de Khushal Lobine, qui permet aux éditorialistes de la presse écrite d'avoir voix au chapitre directement au coeur de l'Assemblée nationale, prouvant, s'il le fallait, que le projet de loi d'amendement constitutionnel doit être ouvert à tous les courants de notre démocratie, laquelle n'est jamais statique.

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