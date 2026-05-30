Ile Maurice: Petite délégation, grands espoirs !

Les couleurs mauriciennes seront défendues par une toute petite délégation aux 18es Championnats d'Afrique de vélo tout terrain (VTT) ce week-end.

En effet, elle sera composée uniquement de William Piat (élite hommes) et d'Aurélie Halbwachs-Lincoln (élite dames). Ils seront accompagnés de Christophe Gérard. La compétition aura lieu pour la toute première fois en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la réserve naturelle partielle d'Aghien.

«Ces championnats d'Afrique de VTT seront une expérience toute nouvelle pour nous dans la mesure où ils n'ont jamais été organisés par la Côte d'Ivoire auparavant. Je crois comprendre que nous serons logés dans un hôtel à 45 minutes du lieu de la compétition. Il nous revient aussi que le parcours ne sera pas trop accidenté, pas trop technique. Mais il faudra voir sur place pour avoir une meilleure idée. On n'aura que deux représentants, vu le budget restreint qui est à notre disposition. Mais je suis certain qu'ils feront une bonne performance. William a beaucoup progressé depuis qu'il est en Afrique du Sud et Aurélie s'entraîne toujours aussi dur», résume Christophe Gérard, le chef de délégation.

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Pour William Piat, l'objectif est d'être dans le Top 10 au moins et de se rapprocher le plus possible du Top 5. «Je veux faire au moins aussi bien que l'an dernier quand je me suis retrouvé dans le Top 10. J'attends de voir la startlist finale pour connaître mes adversaires, mais je sais que les Sud-Africains Michael Foster et Luke Moir y seront et ce sont des gars qui évoluent en Europe. Il y aura donc un gros niveau», confie-t-il.

Champion de Maurice des deux spécialités qui seront au programme à Abidjan, le XCC (short-track) et le XCO (cross-country olympique), William Piat est malheureusement tombé malade à la fin de la semaine dernière, ce qui l'a privé d'une participation aux championnats de marathon à Constance. Malgré ce coup d'arrêt, il pense pouvoir être «à 100 %» en terre ivoirienne. «Selon les informations qui me sont parvenues, il y aura de belles montées sur le circuit à Abidjan et quelques portions techniques. Ce sera sûrement très difficile physiquement», prévient-il.

Aurélie Halbwachs-Lincoln retrouve les championnats d'Afrique de VTT après deux ans avec de réelles chances de podium. Lors de sa participation dans la forêt de Bouskoura, à Casablanca (Maroc) en 2024, elle avait décroché la médaille d'argent sur le XCC et le XCO, devancée les deux fois par la Sud-Africaine Candice Lill. «Je n'avais pas pu faire les championnats en 2025 parce que j'avais souffert du chikungunya. Cette année, j'ai de bonnes sensations. On sait que le XCO est assez particulier et à Maurice, on n'a pas de parcours approprié pour vraiment bien se préparer d'un point de vue technique. Si ce n'est pas trop technique en Côte d'Ivoire, ce sera à mon avantage. Pour ce qui est du XCC, c'est un format explosif que j'aime bien. La forme est là et j'espère juste que le voyage se fera sans anicroche. Au niveau des adversaires, je ne sais pas trop qui sera en lice mais je ne pense pas que Candice Lill, qui est de niveau mondial, sera présente. Mais j'espère que l'on aura tout de même une startlist assez fournie pour qu'on ait de belles courses», a-t-elle déclaré.

C'est le 21 mars dernier que la Confédération africaine de cyclisme (CAC) et la Fédération ivoirienne de cyclisme (FIC) ont signé l'accord pour l'organisation de ces championnats continentaux. Cet engagement marque une avancée majeure pour la discipline sur le continent et consacre la confiance accordée au pays hôte pour accueillir un événement d'envergure, appelé à rassembler l'élite africaine du VTT. Le Pr Ange Désiré Yapi, vice-président de la FIC chargé du VTT et du BMX et président du Club VTT ABO, a veillé aux préparatifs techniques et logistiques afin d'offrir une première édition à la hauteur des standards internationaux. Le président de la CAC, l'Ivoirien Dr Yao Allah-Kouamé, assure pour sa part que «les équipes travaillent», témoignant de la dynamique collective engagée autour de ce rendez-vous continental.