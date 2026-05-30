Ile Maurice: Désiré Vencatachellum, Chief Executive, quitte ses fonctions fin juin

29 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Démission à la FSC : Désiré Vencatachellum, Chief Executive, quitte ses fonctions fin juin

Le conseil d'administration de la Financial Services Commission (FSC) a annoncé ce vendredi 29 mai la démission de son Chief Executive, Désiré Vencatachellum, avec effet au 30 juin 2026. Ce départ, motivé par des raisons familiales nécessitant sa présence à l'étranger, intervient moins d'un an après sa prise de fonction en septembre 2025. Le conseil d'administration assure la continuité des opérations et annonce l'ouverture d'un processus de recrutement pour désigner son successeur.

Ci-dessous le communiqué de la FSC :

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